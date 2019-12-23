إصدار جديد يبحث في "سوسيولوجيا الفنان الغُفل"

هسبريس من الرباط

صدرت، حديثا، عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بلبنان، ترجمة المقارن المغربي عبد النبي ذاكر لكتاب "الفن الإسلامي - سوسيولوجيا الفنان الغُفْل"، الذي كان حاضرا في المعرض الدولي للكتاب بجدّة.

وأشار تقديم الإصدار إلى أن "هذا الكتاب يعتبر في الأصل دراسة أكاديمية رصينة سلخت سبع سنوات من عمر الباحث العراقي المغترب شاكر لعيبي ذي الحضور القوي في مجال الشعر ونقده، وفي حقليْ التشكيل وتاريخ الفنون"، مضيفا أن "معضلة 'غُفول الفنّان' تطرح إشكالا حضاريا طال الفنّ العربي الإسلامي برُمّته، وبما أن المسألة تتعلَّق بحضورٍ أو غياب ـ من خلال حضور توقيع الفنّان أو غيابه ـ فقد جعلت الدراسة من أَوْلَى أولوياتها القيام بحفريات تلامس الدور الاجتماعي للفنّان العربي المسلم من خلال التوقيع، الذي طالما كان محطّ تبخيس وإغفال وتعويم وسطحية".

وأضاف المصدر ذاته: "لا شك في أن هذا الاختيار كان وراء تبني المقاربة السوسيولوجية دون إغفال المظهر السيكولوجي، للإجابة عن سؤال حارق له صِلة بهويّة حضارية، وكينونة ثقافية، قد لا تسعف المقاربة التاريخية المكرَّسَة للفن الغربي عموما، ولا المعالجة الجمالية، في الإجابة عنه الآن"، موردا أنه "من خلال هذا السؤال المركزي في أطروحة الباحث، تفرَّعت تساؤلات حاول الباحث الإجابة عنها بما أوتي من موضوعية وحصافة ونقاش علمي هادئ ورصين لن يخطئ القارئُ جِدِّيتَه البُرهانية التحليلية".

ومن بين الأسئلة المشار إليها، هل حَجَبَ الموقف الإسلامي الرسمي من الصورة، ظهورَ تُحَف فنية تصويرية موقَّعة في الفضِّيات، والخزفيات والرسم التصويري والزُجاجيات والنَحْت والمعمار...؟ وبالتالي، هل الغُفول من ثوابت الفن العربي الإسلامي؟ وهل فعلا إن هذا الفن عمل جماعي، لا فرديٌّ، كما تدَّعي بعض الدراسات، التي غاصت في التمويه تارة، وفي عدم الوضوح طورا آخر؟ كيف يمكن التغلب على هشاشة التحفة التي لا تصمد أمام عوادي الزمن، وعلى ندرة تراجم الفنّانين في الإسطوغرافية العربية الإسلامية؟ كيف يمكن تجنُّب إسقاطات المقارنة مع النهضات الأوروبية، كالنهضة الإيطالية؟

وكان الهاجس وراء طرح كل تلك التساؤلات هو "التطرّق إلى قضية الغُفول في تعقيدها الاجتماعي، ومجادلة مفاهيم وآراء تخصُّ الاستشراق التقليدي في سياقه التاريخي، ومن ثمَّة وضع اللبات الأولى لإعادة قراءة تاريخ الفن نفسه، من خارج المركزية الغربية".