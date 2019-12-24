سميرة بن سعيد ترفع ستار ألبومها الجديد بـ"هليلة"

هسبريس من الرباط

بعد تأجيلات متعددة، قرّرت الديفا سميرة سعيد أن تكشف أولى ملامح ألبومها الغنائي الجديد، بالتزامن مع اختتام برنامج "ذافويس" الذي خاضت من خلاله تجربة تحكيم مسابقات المواهب الغنائية لأول مرة.

وطرحت المطربة المغربية المقيمة في مصر أغنيتها "هليلة" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"؛ وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوتية هاني محروس.

ويضم الألبوم، حسب مصدر هسبريس، "14 أغنية من أشكال موسيقية مختلفة تجمع بين أغان مصرية وخليجية ولبنانية، ومواضيع متنوعة رومانسية ودراما وجرأة وتمرد"، مشيرة إلى أنّ "الألبوم استغرق أزيد من سنتين لتحضيره".

وأضاف المتحدث نفسه: "الألبوم يتميز بطابع موسيقي مختلف عن كل ما هو سائد في الوطن العربي"، قائلة إن "الديفا تبحث دائما عن المختلف؛ وهو ما أدخلها في حيرة شديدة، بسبب عدم اقتناعها بالشكل النهائي للألبوم".

وتراجعت سعيد عن طرح أغنيتها المنفردة "إنسان آلي"، التي أعلنت عنها سابقا وتعاونت فيها مع المؤلف شادي نور والملحن بلال سرور، الثنائي الذي قدمت معه أغنيتها المثيرة للجدل "سوبرمان"، إلى جانب الموزع الموسيقي هاني ربيع.

وعن تجربتها في عضوية لجنة تحكيم "ذافويس"، قالت الفنانة المغربية: "على الرغم من حداثة التجربة بالنسبة لي، فإنني استمتعت كثيراً في مرحلة تجارب الأداء الأولي"، وأضافت: "لاحظتُ أن كمّ الخامات الصوتية المتقدمة ونوعيتها متقدم جداً، إلى درجةٍ لم أكن أتوقع ذلك".

وكانت سميرة قد طرحت، في الفترة الأخيرة، كليبات وأغان منفردة جديدة عديدة؛ مثل "مدلع" وأغنية "سوبر مان" التّي أحدثت جدلا كبيرا، بالإضافة إلى تصويرها أغان قديمة مثل "اللي بينا" و"ازاي أحب"، وذلك آخر ألبوماتها الغنائية عام 2015 "عايش أعيش"، والذي حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه.