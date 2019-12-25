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كُتّاب وآراء
"مليحة العرب" تطرق أبواب الغناء بـ"غلطة كبيرة"
بعد تقديمها لأدوار مختلفة في مجال التمثيل، تستعد فاتي جمالي، مليحة العرب، لخوض أول تجربة لها في مجال الغناء، بعد الجدل الذي أثاره رفض المنتج الموسيقي "فان" طرح أغنية لها رغم تسجيلها سلفا.
أغنية "غلطة كبيرة" اختارت أن تطرحها جمالي باللهجة المغربية، على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج سعيد موسارية، ومن كلمات وألحان أنس العراقي؛ فيما كان التوزيع مشتركا بين طارق الحجيلي ومادارا.
وعلقت الفنانة المغربية على خوضها تجربة الغناء: "أنا لست مطربة ولا أملك صوتا جبارا؛ غير أنني أرغب في تأدية بعض الأغاني، لأنّي أعشق الغناء"، وأضافت: "أنا متحمسة لدخول عالم الغناء، لأنّي أشتغل مع فريق عمل احترافي".
وقدّمت مليحة العرب أدوارا تمثيلية في عدد من الأعمال التلفزيونية، رفقة المخرج ياسين فنان، كان آخرها مسلسل تحت عنوان "دموع وردة"، الذي يعرض على القناة الأولى، وعلقت على ذلك في حديثها لهسبريس : "المسلسل الأخير من بين الأدوار التّي أفتخر بها في تجربتي الفنية".
وردّت على الانتقادات التّي تلاحقها في خرجاتها الإعلامية، قائلة: "الانتقاد جزء من حياة الإنسان الناجح، شريطة أن يكون بنّاء؛ لكن مع الأسف الكثير من الأشخاص يبنون مواقفهم على تصريحات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتّي تنتزع من سياقها في معظم الأحيان".
وكان المنتج الموسيقي خليل بلقاس، المعروف بـ"فان"، قد رفض إصدار أغنية "بنت حديدية" التّي سبق أن سجلتها فاتي جمالي، بسبب عدم رضاه عليها، قبل أن تعيدها جميلة البدوي بصوتها وتطرحها على شكل فيديو كليب.
وعن ولوجها الميدان الفنّي بعد تتويجها بلقب مليحة العرب، ترد جمالي: "صحيح أن قاعدتي في مجال الشهرة كانت من خلال بوابة الجمال، لكنني صممت على التعبير عن موهبة أخرى أملكها، وهي التمثيل. وقد انطلقت من بلدي المغرب، وشاركت في الكثير من الأعمال الدرامية المهمة، وأبرزها مسلسل "ألف ليلة وليلة" وسلسلة "مولاي إسماعيل"، وغيرها من الإطلالات التي رسَّخت حضوري كفنانة تملك طاقة واعدة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ثلاثُ خِلال كلُّها غيرُ طائلٍ يَطُفْنَ بقلبِ المرءِ دونَ غشائِه
هوى النَّفسِ ما لا خيرَ فيه وشحُّها وإعجابُ ذي الرَّأي السَّفِيه برأيه
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لن يسمعَ الأَحْمَقُ مِن واعظٍ في رفعِه الصَّوت وفي همِّه
لن تبلغَ الأعداءُ مِن جاهلٍ ما يبلغُ الجاهلُ مِن نفسِه
والحُمْقُ داءٌ ما له حيلةٌ تُرْجَى كبعدِ النَّجمِ في لمسِه