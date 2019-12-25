"اهرب يا خلفان" .. كوميديا متعددة الجنسيات العربية

هسبريس - د.ب.أ

عد "اهرب يا خلفان" أول فيلم بدوي كوميدي يجري تصويره في أبو ظبي بالإمارات ويشارك فيه نخبة من نجوم الدراما العربية من جنسيات مختلفة .

ويتناول الفيلم قصة خلفان الذي يضيع من يدي والديه في سن الطفولة أثناء رحلة إلى الواحات القريبة من البادية، فيتلقفه البدو ويربّونه حتى يصبح شابا، فتقع أحداث مشوقة مصبوغة باللون الكوميدي تقود في النهاية إلى عودة خلفان إلى أهله الحقيقيين وهو في العشرين من عمره.

وأنتهى تصوير المشهد الأخير من مرحلة البادية في الفيلم والتي استغرقت 10 أيام ، علما أن النطاق الجغرافي للعمل يقع بين منطقتين هما البادية والمدينة، ومن المقرر الانتقال إلى تصوير المرحلة الثانية والتي ستكون إمارة أبو ظبي مسرحا لها.

ويعتبر العمل ، الذي تنتجه شركة "العنود برودكشن" للمنتج أمير الأشمل و السيناريو للكاتب السوري علاء محمد والاخراج للأردني فراس أبو الهيجاء ، سابقة من نوعه إذ بات أول فيلم بدوي كوميدي، بخلاف الأفلام والمسلسلات التي تناولت البدو كحالة مجتمعية وحسب.

ووجه مخرج الفيلم فراس أبو الهيجاء ، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) الشكر لكل فريق العمل على التعاون الذي أثمر عن إنجاز المرحلة الأولى والتي وصفها بالصعبة في الوقت المحدد لها.

وتحدث المخرج الشاب عن متعة صنع أعمال مركبة كهذه، مشددا على أهمية التوافق في الرؤى مع كل فريق العمل من شركة منتجة ومساعدين وفنيين وممثلين.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية مرتبطة بالأولى ولا تقل عنها صعوبة، موضحا أن العمل المركب يشهد صعوبات لا يمكن التغلب عليها إلا بالعمل الجماعي والجهد الكامل لدى الجميع.

ويؤدي النجم السعودي شعيفان محمد دور البطولة بشخصية خلفان ويرتبط بعلاقة حب مع العنود التي تؤدي دورها النجمة البحرينية ريم أرحمة، وبفراقه للبادية بعد غياب العنود يرتبط بعلاقة حب أخرى وهذه المرة في المدينة مع ريتا التي تجسد شحصيتها النجمة الجزائرية أمينة وسام.

ويحتدم الصراع بين خلفان ونفسه، وبين خلفان والبادية، وبين خلفان والمدينة، وكل ذلك في إطار كوميدي باعث على الضحك وراسم للابتسامة، حتى يجد نفسه في النهاية، وفي يوم زفافه بين الحبيبتين، فيبرز عنوان الفيلم في مشهد مضحك ومؤسف معا.

ووصف بطل الفيلم النجم السعودي شعيفان محمد المرحلة الأولى من التصوير بـ "الناجحة على كافة المقاييس"، منوها بدور الجميع في إنجاح المشروع.

وقال محمد لـ (د. ب. أ) :" من دواعي الشرف لي أن أتواجد في عمل متعدد الجنسيات العربية، ولا يركز على البدو كحالة خاصة في بلد معين، فالبدو جزء من المجتمع في كل بلد عربي".

وأكد ثقته بنجاح المرحلة الثانية بنفس الخطوات والإجراءات التي تمت فيها المرحلة الأولى التي كانت أصعب.

وتحدثت النجمة الجزائرية أمينة وسام عن شخصيتها "ريتا" فوصفتها بالشخصية المهمة والمؤثرة في سياق القصة ، وقالت:" أؤدي دور الحبيبة الثانية لخلفان، وفي يوم زفافنا يقع الحدث الأبرز والأكثر تأثيرا ولا داعي هنا لأي تفاصيل حوله".

وكشفت وسام لـ ( د. ب. أ) عن حضورها في الفيلم كفتاة من أب جزائري وأم سورية، ما يمنحها، وفق تعبيرها، أريحية في التعاطي في الكثير من المسائل وبالأخص مسألة اللهجة.

ويشارك في الفيلم نجوم من عدة جنسيات وهم: شعيفان محمد، البحرينية ريم أرحمة ، الجزائرية أمينة وسام، السعوديان محمد شامان وعبد العزيز الشمري، والإماراتيون خليفة الكعبي وعبد الله بوهاجوس وحمد الكبيسي وعبد الله بن حيدر والأردنية شيخة البدر والوجه الجديد شيماء عبد الله و الفنان محمد الغباشي ، أما الإشراف فتولاه المنتج الفني يوسف أرناؤوط.