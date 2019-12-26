مغاربة يبحثون عن الشهرة في "ذافويس سينيور"

هسبريس من الرباط

بعد تألق الأصوات المغربية في الموسم الخامس من "ذافويس"، تستعد قناة "إم بي سي" لتصوير أولى حلقات البرنامج الجديد "ذافويس سينيور"، الذي يعرف بدوره مشاركة قوية لمواهب غنائية مغربية يفوق عمرها 60 سنة.

البرنامج الجديد، المنبثق عن "ذافويس"، سيبدأ بتصوير أولى حلقاته ابتداء من 12 يناير المقبل، ويتألف من أربع حلقات فقط، خلافا لما هو معروف عن قانون البرنامج، وسيتم عرضها قبل شهر رمضان المقبل، تقول مصادر لهسبريس، مضيفة أنّ لجنة التحكيم ستتكون من "الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم".

وكشفت المصادر نفسها أنّ البرنامج في نسخته الأولى يعرف مشاركة كبيرة لمواهب غنائية تتجاوز 60 عاما، بعدما حاول البرنامج استقطاب العديد من الفنانين المغاربة المحترفين، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة داخل الوطن وخارجه، من أجل ضمان سمعة جيدة للبرنامج واستقطاب جمهور هؤلاء الفنانين، موضحة أنّ إدارة البرنامج تخلت عن الطريقة التقليدية للبحث عن المواهب الغنائية كما هو معلوم لدى الجمهور، وراسلت عددا من الفنانين عن طريق شركات متخصصة لإقناعهم بالمشاركة بدعوى توفرهم على الشروط اللازمة، واستغلال فرصة البرنامج لتحقيق شهرة على المستوى العربي".

الفنان عبد الرحيم الصويري كشف، ضمن تصريح لهسبريس، أنّه "تلقى دعوة من إدارة البرنامج؛ لكنه اعتذر نظرا لانشغالاته بالحفلات التّي يحييها"، موضحا أن المشرفين على البرنامج تواصلوا معه، وليس هو من اقترح عليهم مشاركته، مبرزا أن انشغالاته بإحياء الحفلات جعلته يرفض المشاركة".

في مقابل ذلك، يعتبر الفنان المغربي الشعبي سالف الذكر أنّ المشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب لا تشكل إحراجا له، ولا يمانع من خوض التجربة، بالنظر إلى مساره الفنّي الطويل.

وكانت الفنانة حياة الإدريسي قد عبرت عن رفضها المشاركة في "ذا فويس سينيور"، مبرزة أنها "لن تخاطر بمسيرتها وبتاريخها الفني من أجل خوض غمار المنافسة على لقب البرنامج".

وأشارت الإدريسي إلى أن خوض هذه التجربة يعتبر أمرا صعبا، خاصة بالنسبة إلى فنان بصم اسمه في الساحة الفنية، وتابعت قائلة: "المشاركة في مثل هذه البرامج تعتبر مغامرة كبيرة، فأنا كنت اسما فنيا في المغرب والوطن العربي ولن أخاطر بتاريخي الفني".

وتستعد قناة "إم بي سي" لإطلاق برنامج جديد للمواهب لمن هم فوق سن الـ60 عامًا، إلى جانب النسخة الخاصة بالصغار "ذا فويس كيدز"، بعدما أسدل الستار عن النسخة الخامسة من "ذافويس"، الذي عرف تأهل كل من رضوان الأسمر وفهد مفتخر إلى نهائيات البرنامج.