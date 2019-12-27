سعد لمجرد يدخل باب "الدراما" عبر "كارت أخطر"

هسبريس من الرباط

مع اقتراب حسم القضاء الفرنسي في قضية الاعتداء الجنسي الذي يتابع فيها مغني البوب المغربي سعد لمجرد منذ ثلاث سنوات، يعود "لمعلم" بقوة إلى الساحة الفنّية من خلال جولات فنية وأعمال تلفزيونية تعيده إلى عالم الدراما.

ويستعد لمجرد للعودة بقوة إلى الساحة الفنية من خلال جولة فنية بثلاث حفلات متتالية، بكل من الإمارات العربية المتحدة ومصر، ثم لقاء الجمهور المغربي في حفلة سيحييها بمدينة العيون، بعد النجاح الذي حققه حفله في موسم الرياض بالسعودية، تقول مصادر مقربة من نجم البوب المغربي.

وستشهد حفلات "لمعلم"، تضيف المصادر نفسها لهسبريس، مشاركة نجوم عرب، موضحة أنّ "حفله بدولة الإمارات، الذي سيحييه في العاشر من يناير المقبل ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، سيعرف مشاركة المغني المصري محمد رمضان".

كما يستعد لمجرد لدخول عالم التمثيل والدراما التلفزيونية، من خلال المسلسل العربي "كارت أخطر" الذي سيقدم فيه دور البطولة، إلى جانب عدد من نجوم مصر وسوريا ولبنان، وسيتم عرضه على منصة "نيتفلكس".

المصادر نفسها أسّرت للجريدة أنّ لمجرد تعاقد مع فريق عمل المسلسل منذ فترة؛ لكنه تمّ تأجيله بسبب المتابعات القضائية التّي أبعدته عن الوسط الفنّي لثلاث سنوات، مضيفة أنّ "فريق عمل "كارت أخطر" يعتزم تصوير المسلسل ابتداء من شهر فبراير المقبل بلبنان".

من جهة ثانية، تورد المصادر نفسها أن "لمعلم في طريقه إلى الحصول على حكم البراءة النهائي تجاه الاتهامات المنسوبة إليه، وأن هناك بعض الإجراءات القضائية البسيطة التي تفصله عن حكم البراءة الذي بات قريباً منه؛ ما جعله في حالة نفسية جيدة خلال الفترة الماضية".

وعلى الرغم من الظروف التي يمر منها سعد لمجرد، فإن ذلك لم يقف عقبة أمام مشواره الفني؛ فقد استطاع تحقيق رصيد فني متميز وقاعدة جماهيرية أكبر على المستويين العربي والأوروبي.

يذكر أن الفنان سعد لمجرد لا يزال متابعا من قبل القضاء الفرنسي بتهمتي "الاعتداء الجنسي" و"العنف الشديد"، بدلاً من تهمة الاغتصاب التي كانت قد وُجهت إليه في البداية عند اعتقاله في العاصمة باريس، وقد استأنفت المشتكية قرار "تخفيف التهمة".

ومن المفترض أن تبدأ، مطلع السنة المقبلة، محاكمة سعد لمجرد، بغية دراسة طلب المشتكية التي لا تزال تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب أمام القضاء الجنائي.