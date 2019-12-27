بلال ينقل هموم شباب الجزائر في أغنية "غير حيين"

هسبريس من الرباط

بمعانٍ عميقة وفيديو كليب بسيط، اختار مغني الراي الشاب بلال أن ينقل هموم شباب الجزائر من خلال أغنية "غير حيين" التي تعامل فيها مع الموزع الموسيقي كايل صديق، وإخراج دلال سمير، وكتبها ولحنها بنفسه.

الفنان الجزائري، الذي غاب عن السّاحة الفنية منذ أزيد من سنيتن، اختار أن يعود بأغنية يترجم من خلالها مآسي الشباب وعموم الشعب في الجزائر، بسبب رداءة التعليم وغياب فرص الشغل، ودفعهم إلى الهجرة وتعاطي المخدرات. كما تتناول مواضيع عديدة؛ مثل النفاق والغدر والخيانة والحب وكل ما يتعلق بالحياة اليومية.

ولقيت أغنية بلال ترحيبا لدى الجزائريين، وكتبت الشابة لبنى: "الأغنية أثرت في الأغلبية العظمى، لأنّ كل فرد يحسها تترجم واقعه". وأضاف شاب آخر "هناك من سيعتبر الأغنية تدعو إلى التشاؤم والاكتئاب؛ لكن المتتبع لمسيرة بلال سيقرأ بين السطور أنّه لخّص معاناة الشعب بمختلف طبقاته، لكن في الوقت نفسه انتقد بعض صفات الكسل والحسد والغيرة التّي يتسم بها البعض، والمتاجرة بمآسي الشباب".

ويعتمد لون الشاب بلال بصفة عامة على الإيقاع الشعبي البسيط وعلى الكلمات القريبة من أوساط الشعب.

وقدّم الفنان الجزائري 85 ألبوما غنائيا، وكانت بداياته بأداء اللون المغربي، عندما كانت العديد من الأسر المغربية ترفض سماع لون الراي؛ لكن عندما سافر إلى فرنسا بحثا عن عمل، ولم يجد قبولا للون الذي يغنيه هناك، قرر الاتجاه إلى غناء الراي لإثبات أنّه قادر على النجاح مثل فناني الراي، وحتى يستطيع الانتشار هناك.

وحرص بلال، يقول في إحدى خرجاته الإعلامية، على أن يقدم كلمات تعبر عن أفكاره الشخصية؛ فابتعد عن الكلمات الهابطة والأغنيات العاطفية التي كانت تسيطر على هذا اللون الغنائي، وبدأ يكتب أغنيات عن قضايا اجتماعية وإنسانية تهم الناس كافة، وهذا سبب تميزه عن غيره.