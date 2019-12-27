خبراء يبحثون السبل الكفيلة بتطوير "لغة الضاد"

إبراهيم مغراوي

خلصت مداخلات ندوة: "اللغة العربية وسؤال المثاقفة" إلى تعهد المركز الدولي لخدمة اللغة العربية بمراكش بإقامة دورات تكوينية في علومها الخميس الأخير من كل شهر، والاستمرار في البحث عن السبل الكفيلة بتطوير لغة الضاد.

وأجمع المتدخلون، من خبراء وأساتذة جامعيون في هذا النشاط العلمي، على ما يميز لغة الضاد من خصائص جعلتها قادرة على الحياة والإبداع، والتفاعل مع لغات الحضارات الأخرى، مشيرين إلى أن العرب لم يقوموا بإغناء الثقافة الإنسانية بإبداعاتهم إلا بعد أن نقلوا إلى لسانهم معظم ما كان معروفا عند سائر الأمم.

وخلال هذه الندوة التي نظمت، الخميس بمراكش، من طرف المركز الدولي لخدمة اللغة العربية بتنسيق مع كلية اللغة العربية بالمدينة ذاتها، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين مراكش-أسفي، تم تناول منهج التأثيل والتوليد؛ فالأول تقنية تمكن من البحث عن أصل المفردة، والثاني يعني خلق مفردة عربية من اللاتينية. وانتهت إحدى المداخلات إلى أن "أصل العربية لاتيني".

وأوضحت هذه التظاهرة العلمية أن فهرسة المصادر والمراجع الإلكترونية ساهمت في تطوير اللغة العربية وتيسير سبل تعلمها، وأنَّ الدراسة الصوتية كانت ومازالت في بؤرة اهتمام العلماء العرب، وألا حرج في الاقتباس اللغوي والمنهجي المتبادل بين الثقافات المختلفة.

وأكدت مداخلات أخرى تكامل اللهجات العربية والعربية الفصحى، لأنَّ القرآن جعل ألسنتنا مختلفة ولم يدعو الآخر إلى التخلي عن لغته أو لهجته، مبرزة أن هذه اللهجات بقي شيء منها في ما يُسَمى اللغة العربية الفصحى، سواء على مستوى النحو (لغة تميم ولغة الحجاز) أو غيره.

وحضرت بهذه الندوة إشكالية "مركزية اللغة العربية في بناء الفكر اللغوي العبري"، كورقة حاولت أن تبين كيف استفاد اليهود من اللغة العربية لبناء الفكر اللغوي العبري البائد؛ وذهبت أخرى إلى مقاربة التداخل والاقتراض اللغويين بين العربية والفارسية، وأوضحت أنَّ المثاقفة بمعناها العلمي تعني التبادل والإفادة والاستفادة. فيما عالجت إحدى المداخلات "اللغة وجغرافية الفكر"، مؤكدة أنَّ اللغة تتأثر بالجغرافيا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة العلمية تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها المركز الدولي لخدمة اللغة العربية رفقة شركائه لخدمة لغة الضاد.