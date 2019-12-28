بيت الشعر في المغرب يحتفي بـ"إصدارات 2019"

هسبريس من الرباط

قدم بيت الشعر في المغرب، مساء الجمعة برواق الفنون التابع لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بالرباط، جديد منشوراته الصادرة برسم سنة 2019، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة.

وخلال هذا الحفل الثقافي والفني، الذي قدمه الكاتب والشاعر حسن نجمي، كشف بيت الشعر في المغرب عن باقة عناوينه الجديدة التي شملت 14 كتابا، وهمت بالأساس مجالي الترجمة والدراسات النقدية، بحضور عدد من الكتاب المؤلفين لهذه العناوين وثلة من الشخصيات الثقافية والفنية والإعلامية.

وفي هذا الصدد، أكد مراد القادري، رئيس بيت الشعر في المغرب، أن "الجمعية تحتفل هذا المساء بمنشوراتها الجديدة الصادرة في إطار برنامج دعم الكتاب التي تشرف عليه وزارة الثقافة"، موضحا أن "بيت الشعر يجدد كل سنة اختياراته ويحرص على معرفة الانتظارات والحاجيات الموجودة داخل ساحة الكتاب المغربي".

وأضاف القادري، في تصريح للصحافة، أنه "لامسنا أن الدراسات النقدية المواكبة للشعر المغربي ربما لا تحظى بالأهمية اللازمة، كما هو الحال بالنسبة للترجمة. لذلك ارتأينا هذه الدورة أن نركز على هذين المجالين"، مسجلا أنه "سيتم تقديم 14 كتابا جديدا للباحثين والمترجمين، الذين إما ترجموا الشعر من اللغات الأجنبية إلى العربية، أو ترجموا الشعر المغربي إلى اللغات الأجنبية"، معتبرا أن هذه التظاهرة "تشكل لحظة احتفاء باغتناء الخزانة الثقافية المغربية بمنشورات جديدة"، معربا عن أمله في أن تجد هذه العناوين قراءها.

من جانبه، قال الكاتب والشاعر حسن نجمي إن إصدارات بيت الشعر في المغرب برسم سنة 2019 تتميز بتنوعها، حيث تشمل على دراسات نقدية وعدد من الترجمات، مبرزا أن "الجمعية قررت هذه السنة أن تمنح الأولية لترجمة الشعر من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية".

وأضاف نجمي، في تصريح صحافي، أن هذه الإصدارات الجديدة تتميز كذلك بوجود أنطولوجيات تضم منتخبات من الشعر الإسباني، وخاصة شعراء قادش، وكذلك مؤلف حول قصيدة الهايكو، وهي كتابة شذرية يابانية، يسلط الضوء على قيم هذا الجنس الشعري الجمالية والفنية وتقنيات كتابته، مبرزا أن الغاية من هذا الانفتاح لدى بيت الشعر وكذلك مختلف الفاعليات والأنشطة التي ينظمها على مدار السنة هي أن "يظل الشعر حاضرا بيننا وفينا".

وفي مجال الترجمة، تشمل المنشورات الجديدة على "أنخاب البحر واليابسة، أنطولوجيا شعراء قادش"، ترجمة خالد الريسوني، و"لا تملك شيئا وتهديني عالما! أنا مدين لك بعالم" للشاعر أنطونيو بورتشيا، ترجمة أحمد لوغليمي، و"رسائل إلى صديقة من البندقية" لراينر ماريا ريلكه، ترجمة حسونة المصباحي، و"حل لغزي، القصائد الكاملة لسيتفن كراين"، ترجمة محمد قنور.

كما تتضمن باقة المنشورات على "قنادل الروح، منتخبات من الشعر الإسباني"، ترجمة محمد العربي غجو، و"تشيت بيكر" للشاعر الفرنسي زينو بيانو، ترجمة جمال خيري، و"كتاب الأعمى" للشاعر نبيل منصر، ترجمة كمال التومي، و"في غبطة الوحدة والموت، أنطولوجيا شاعرات أمريكا اللاتينية"، ترجمة يوسف ناوري.

أما في مجال الدراسات النقدية والحوارات، فتشمل منشورات بيت الشعر في المغرب لسنة 2019 على "كيمياء الاستحالة" لرشيد المومني، و"تحولات تموز: قراءة في شعر محمود درويش" لعلال الحجام، و"الشعر والتربية" (مؤلف جماعي) من إعداد وتقديم خالد بلقاسم. كما تتضمن لائحة المنشورات على "غيمة ومرايا: الإنسان والكون في شعر عبد الكريم الطبال" لعبد الجواد الخنيفي، و"الذات والهوية والكتابة: حوارات في الشعر المغربي" لعبد اللطيف الوراري، و"الهايكو المغربي: الحقل والسياق" لعبد القادر الجموسي.