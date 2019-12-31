نمط موسيقي مغاير يصاحب الجريني في غناء "لفة"

هسبريس من الرباط

وفق نمط موسيقي مختلف عمّا قدّمه سابقا، طرح الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني آخر أعماله الفنية بعنوان "لفة".

واختار صاحب أغنية "ظالمة" أن يعود للغناء باللهجة المصرية، و"لفة" من كلمات شندي وكانكا، ألحان المدفعجية، وتوزيع ديزل برودكشن. أمّا "الكليب" فهو لا يقلّ تميزاً عن الأغنية، حيث يعتبر أوّل عمل غنائي مصوّر "عامودي" (Vertical) يتم تقديمه في الوطن العربي، وقد أشرف عليه المخرج المصري كامبا.

وتعتبر فكرة "الفيديو كليب"، الذي طرحه الجريني في أول تعامل له مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، "جريئة"، وهو ما اعتبره محبوه "غير جديد عن الفنان المغربي الذي يسعى دائما إلى تقديم كل ما هو مختلف، ويشبه فقط شخصيته الفنية".

وطرح ابن مدينة مراكش أغنيته الجديدة بالتزامن مع خوضه تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "ساعة سعيدة" الذي يبث على قناة "ام بي سي 5"، ويقدمه بشكل منفرد بعد استغناء القناة عن الفنانة جميلة البدوي.

من جهة ثانية، يستعد عبد الفتاح لطرح عمل آخر عبارة عن أغنية "سينغل" تجمعه بكاتب الكلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وسيشرف على توزيعها رامي المصري.

وكانت البداية الفنية للمغني المغربي من خلال برنامج الأصوات الغنائية "نجوم العرب"، الذي نظمته "ام بي سي" سنة 2007، ليظفر عند اختتامه بعقد مع هذه القناة في أوج اشتغالها، ومنذ ذلك الحين وهو يلازم ميكروفون الغناء بداية من لبنان، ثم مصر والسعودية والإمارات، إضافة إلى المغرب.

وكانت آخر أعمال الجريني أغنية "إحنا إفريقيا"، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد مجدي، التّي طرحها بمناسبة الاحتفال بانطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.