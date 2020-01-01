الكاتب محمد آيت علو ينشر أدبه في "كأن لا أحد"

هسبريس من الرباط

نُشرت، حديثا، النّصوص الأدبية للكاتب المغربي محمد آيت علو، عن مؤسسة "آفاق للدراسات والنشر والاتصال" بمراكش، معنونة بـ"كأَنْ لا أحَد".

وتضمّ هذه المجموعة، المكونة من 112 صفحة، عشرين عنوانا، هي: "وجوه وأفواه"، "إلى حين تمطر"، "أصبع صغير"، "زنزانة لا تضيء"، "كذلك بعد اليوم"، "صور رجال جبال"، "حائلُ الاشتهاء"، "احتضارُ حياة"، "طيفُ ابتسامة"، "اختراقٌ محموم"، "تردد"، "ذو الوجه النحاسي"، "الطفل الكهل"، "كوة في الغياب"، "آلة صماء والآخر إنسان"، "نظرة بنظرة"، "قناعُ ممثل"، "أيقونات الغفلة"، "أخيراً وحدك".

وتذكر الورقة التّقديمية لهذا العمل أنّ لمؤلِّفه "اختيارات فنية وجمالية، ومنهجا متميِّزا ومختلفا ظلّ وفيّا له في صوغ متن النص الحكائي والقصصي الموسوم بطابع التجريب والممانعة، والمسكون بميل جارف لخلخلة الأساليب التقليدية للسرد القصصي، والخروج بالنص إلى عوالم خاصة مفتوحة على احتمالات الدهشة والمغامرة، ومواصلة الحفر عميقا في ذواتنا، مع الإيغال في أقاص يتقاطع فيها الواقعي والغرائبي والعجيب".

وتؤكّد هذه الورقة أنّ الكتابة عند محمد آيت علو "سفينة لزرع الآمال، وبحث عن كوات ضوء وفرج في عوالم مشروخة متشظية، ومفتوحة على الجرح المتجدد"، وتضيف: "إنّها أمل يغلقُ مآسي الحياة، اللفتات والبوح والتأمل والإنصات، حيث يصير الكاتب بوصلة... وهي تجربة في إطار من التفاؤل والتطلع إلى المستقبل، مشحونة برؤى متداخلة من الوشائج الإنسانية، والمشاعر الذاتية التي تحدد فضاء إطار رومانسي، أو تأرجح شعوري وجداني للشخصية في علاقتها بذاتها وبالآخر".

ويذكر المصدر نفسه أنّ هذه التّجربة الأدبية "تقف بك بين ما هو كائن وما هو محتمل في المسافة الفاصلة بين الواقعي والمتخيل، أو تضعك في مساحة زمنية ملتبسة في منطقة أكثر شفافية، حيث تتشكل حكايات غرائبية ومرعبة، تتراقص في دهاليزها الشخوص مثل الأشباح والظلال، تقتفي آثار نفسها، وتبحث في مرايا سحرية عن حقيقتها. اعتماداً على التخييل الخصب، والرمز على اختلافه وأنواعه، تتحرك ضمن أنساق دلالية يستحدثها الكاتب انطلاقا من تشعبات مشاربه الثقافية، وإحالاته الرمزية المتعددة والغنية بمرجعيات، التي تتجاور فيها الأشكال والمعارف وتتجاوز نفسها أحيانا".

وترى الورقة التّقديمية لهذا المؤلَّف الأدبي الجديد أنّ "الحكاية حاضرة في نصوص محمد آيت علو؛ لكنها تلبس لبوسا جديدة وأقنعة سريالية عصية أحيانا، تستلزم التسلح بترسانة من الخلفيات والمرجعيات الثقافية الحياتية المتنوعة. هي إذن كتابة واعية بنفسها، تؤسس لاختيار جمالي وتقني مختلف".

وتضيف الورقة أنّ محمدا آيت علو "كاتب مسكون ببعد إنساني شاهق، وتندرج نصوصه الأدبية ضمن مشروع نصوص منفلتة ومسافات، سمّاها: "كأنْ لا أَحَد"؛ وهي نصوص تجمع بينها لحمة قائمة على عدة مستويات، ولا سيما التيمات والشكل أيضا، مثل تيمة الفقد والوحدة..". كما أنها "تتماهى بين مكونات عديدة، أو تيمات تشيد صرح البنية السردية؛ منها القوى الفاعلة والبعد النفسي والعاطفي والوجداني، والبعد الفكري والفلسفي والعقلاني والبعد الاجتماعي والسياسي، وهي القوى الرمزية الفاعلة كثيرة، مع قوى رمزية أخرى مثل الاعتراف والنصح والحب والكراهية والسخرية أو التهكم والجدية والصراحة والتلميح والتصريح".

ويجد القارئ في هذا المؤلَّف، وفق المصدر نفسه، "استكشافا أساسيا، وتصديا للأمراض النفسية مثل الانتهازية، وحب الذات والحقد والتعالي والزهو الخادع… واسترجاع مناطق ظليلة من الماضي الجميل المحجوب والمنكمش، ووحشية الطفولة ووحشية الواقع".

وتهدف هذه القوى الرمزية أو التيمات، التي تتفاعل داخل نصّ آيت علو بين المدّ والجزر مستفيدة من توظيفه تقنيات سردية متنوعة، إلى "جعل القارئ يعيش تجربة الحيرة النفسية نحو إشراقة للروح"؛ لأن "الكاتب، في هذا العمل، لم يضع نصب عينيه تقنية جاهزة؛ بل استجاب إلى النص وحده، وانساق خلال الكتابة إلى طريقته في الحكي وهو يحاكي المشهد والموقف في حقيقته وصدقه، بمعزل عن أي داع؛ فالحكي عنده يبقى ارتجالا وفعلا شفويا (...) والكتابة عنده استكشاف دائم؛ لأن الذاكرة ليست لها حدود".