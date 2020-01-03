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كُتّاب وآراء
رأفت تتمسك بالموسيقى المغربية في "كرهت الحب"
بعد غياب بسبب الحمل والولادة، تستعد سلطانة الطرب المغربي لطيفة رأفت لإطلاق أغنيتها "كرهت الحب".
الأغنية الجديدة، التّي حملت توقيع كاتب يونس آدم وألحان مروان أصيل وتوزيع رشيد محمد علي، قالت عنها لطيفة: "تعكس روح الأغنية المغربية كلمة ولحنا، رغم التعامل مع الجيل الجديد من المبدعين، وتكملة لأعمال فنّية سابقة".
وأشارت الفنانة المغربية إلى أنّها تحاول إضفاء نوع من التجديد على أغانيها القديمة، عبر توزيع موسيقي جديد وإيقاعات جديدة، مع الحفاظ على النمط الأصلي رغبة منها في مسايرة التطورات الجديدة التي تعرفها الساحة الغنائية في إطار منتوج يليق باسمها وسمعتها.
وتبرز رأفت أنّها "تسير وفق إستراتيجية محكمة لطرح أعمالها، بعيدا عن الارتجال وتتبع الموجة"، مضيفة إلى قولها: "تعاملت مع عمالقة الفن والموسيقى، وكانت البداية مبنية على أسس متينة، لذلك آخذ وقتا طويلا بين الأعمال التّي أطرحها، احتراما لجمهوري الذي لا يزال يردد معي أغان طرحتها منذ سنوات".
وتابعت الفنانة المغربية: "تمسكي بمغربتي دون الاستسلام لإغراءات الخارج، على الرغم من غزارة العروض التّي ما زلت أتوصل بها لليوم للغناء خارج المغرب، واحترام الذوق الفنّي للمتلقي من العوامل التي جعلتني أقرب للجمهور المغربي".
وكانت لطيفة قد أوردت، في تصريح سابق لهسبريس، أنّ "وسائل التواصل الاجتماعي قد أسهمت في تطوير الأغنية المغربية، إذ أصبح الفنانون على اتصال دائم ومباشر مع جمهورهم؛ وهو ما يسمح لهم بالتفاعل مع أذواقهم والتقرب منها".
جدير بالذكر أنّ لطيفة رأفت أعادت عددا من أغاني ريبرتوارها القديم الذي يحفظه الجمهور بتوزيع موسيقي جديد، وقالت عنه: "تغير أسلوبي الفني بسبب رحيل كتّاب كلمات وملحنين أبدعوا في الأغنية المغربية، وظهور جيل جديد يعكس الموجة السائدة على الساحة الفنية؛ لكن هذا لا يعني أني أقبل أداء أي أغنية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
لكن لكل بداية نهاية لما سمعت صوتها مؤخرا في حفل بالقصر الكبير بصراحة ضهر عليه علامات الكبر في السن أتكلم عن صوتها فقط هناك نوع من النشاز في بعض الطبقات والقفلات كأنها تصيح أو تبرح ولا تطرب الأذن
المشكلة أن فنها ليس له خلف هناك أصوات جميلة من المغنيات الشابات لكنهم يفضلون هذا اللون التافه الشبابي لا كلمات ولا ألحان ولا طرب الذي ينسى بسرعة ولا يتم حفظه ودندنته مع النفس متل مغيارة والكتير من أغانيها
والله لو ختمت لطيفة مسيرتها باحتضانها مغنية شابة كعرابة لتعلمها وتلقنها تقافة الطرب المغربي الأصيل الذي له عشاق كتيرون من الشباب سيكون أحسن من تكملة مسيرتها كمغنية الذي أصبح صوتها لا يطرب
هده وجهة نظري أتمنى نشرها