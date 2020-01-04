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كُتّاب وآراء
مؤلف مشترك يستعرض علاقة الملك بمدينة تطوان
تم تقديم كتاب "صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتطوان..علاقة ملك بمدينة"، بمدينة تطوان، وهو مؤلف مشترك بين حسن بيريش وأسماء المصلوحي.
الكتاب يقع في 118 صفحة، ويقدم لمحة عن مجمل المشاريع التنموية التي أطلقها الملك بمدينة تطوان خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2019، وأثرها الإيجابي وقيمتها المضافة على المدينة.
ويستعرض المؤلفان مختلف أوجه التنمية التي شهدتها المدينة، لاسيما في ميادين البنيات التحتية الطرقية والصناعية، وكذا البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان.
ويسلط الكتاب الضوء على الآفاق المستقبلية التي تتيحها المشاريع التنموية التي أطلقها ملك البلاد بـ"الحمامة البيضاء"، مع عرض مجموعة من الصور على القراء، توثق أنشطته بالمدينة.