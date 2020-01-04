24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1318:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مقتل الجنرال سليماني في ضربة أمريكية يثير مخاوف من حرب مدمرة (5.00)

  2. القضاء يصدر أحكاما جديدة ضد مافيا العقارات في "عين الذياب" (5.00)

  3. المحميون .. عندما طغى "وْلاد الفْشوش" على مغاربة القرن الـ19 (5.00)

  4. دراسة: العمل وراء هجرة المغاربة .. و27 % ذوو جنسية مزدوجة (5.00)

  5. العثماني يشتكي من "إحباط المغاربة" ويدعو إلى "التحلي بالإيجابية" (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | مؤلف مشترك يستعرض علاقة الملك بمدينة تطوان‎

مؤلف مشترك يستعرض علاقة الملك بمدينة تطوان‎

مؤلف مشترك يستعرض علاقة الملك بمدينة تطوان‎
هسبريس من الرباط
السبت 04 يناير 2020 - 09:05

تم تقديم كتاب "صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتطوان..علاقة ملك بمدينة"، بمدينة تطوان، وهو مؤلف مشترك بين حسن بيريش وأسماء المصلوحي.

الكتاب يقع في 118 صفحة، ويقدم لمحة عن مجمل المشاريع التنموية التي أطلقها الملك بمدينة تطوان خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2019، وأثرها الإيجابي وقيمتها المضافة على المدينة.

ويستعرض المؤلفان مختلف أوجه التنمية التي شهدتها المدينة، لاسيما في ميادين البنيات التحتية الطرقية والصناعية، وكذا البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان.

ويسلط الكتاب الضوء على الآفاق المستقبلية التي تتيحها المشاريع التنموية التي أطلقها ملك البلاد بـ"الحمامة البيضاء"، مع عرض مجموعة من الصور على القراء، توثق أنشطته بالمدينة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.