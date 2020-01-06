وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي

ياسين أوشن

عبيابة يعود الفنان محمد الخلفي ياسين أوشن عاد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأحد، الفنان محمد الخلفي بمقر إقامته بدار بوعزة قصد الاطمئنان على أحواله الصحية.

وأكد الوزير "حرص الوزارة على الاهتمام بالأحوال الاجتماعية للفنانين المغاربة، خاصة الرواد منهم، وإيلائهم عناية خاصة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، راعي الفن والفنانين".

وقال عبيابة إنه سيعمل على تتبع الحالة الصحية للفنان محمد الخلفي، موردا أنه أعطى تعليماته إلى مدير الفنون والمديرة الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، اللذين رافقاه خلال هذه الزيارة، "قصد السهر على مساعدة الفنان محمد الخلفي وضمان مؤازرة الوزارة له ماديا ومعنويا".

يشار إلى أن الفنان محمد الخلفي يعد من رواد التمثيل بالمغرب؛ إذ شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية طيلة مساره الفني الممتد منذ ستينات القرن الماضي.