24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية" (5.00)

  2. حكومة البيجيدي أكبر عائق أمام التنمية (5.00)

  3. وزير الخارجية البريطاني: سليماني مثّل تهديدا إقليميا (5.00)

  4. إطلاق النار على رجل أشهر سكيناً وكبّر في فرنسا (4.20)

  5. قايد صالح.. أم الرسائل (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي

وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي

وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي
ياسين أوشن
الاثنين 06 يناير 2020 - 04:40

عبيابة يعود الفنان محمد الخلفي ياسين أوشن عاد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأحد، الفنان محمد الخلفي بمقر إقامته بدار بوعزة قصد الاطمئنان على أحواله الصحية.

وأكد الوزير "حرص الوزارة على الاهتمام بالأحوال الاجتماعية للفنانين المغاربة، خاصة الرواد منهم، وإيلائهم عناية خاصة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، راعي الفن والفنانين".

وقال عبيابة إنه سيعمل على تتبع الحالة الصحية للفنان محمد الخلفي، موردا أنه أعطى تعليماته إلى مدير الفنون والمديرة الجهوية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة-قطاع الثقافة بجهة الدار البيضاء سطات، اللذين رافقاه خلال هذه الزيارة، "قصد السهر على مساعدة الفنان محمد الخلفي وضمان مؤازرة الوزارة له ماديا ومعنويا".

يشار إلى أن الفنان محمد الخلفي يعد من رواد التمثيل بالمغرب؛ إذ شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية طيلة مساره الفني الممتد منذ ستينات القرن الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.