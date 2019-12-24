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كُتّاب وآراء
تلاميذ يزورون معرض "كنوز الإسلام" بالرباط
سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة الراميّة إلى النهوض بالحس الفنّي وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ، تنظم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية زيارة لمعرض كنوز الإسلام في إفريقيا بفضاءاته الثلاثة: قاعتي باب الرواح والباب الكبير للأودية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، لفائدة تلميذات وتلاميذ مؤسستين تعليميتين هما: الثانوية الإعدادية طلحة بن عبيد الله والثانوية الإعدادية يعقوب المنصور بالرباط، وذلك يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً.
وَينظم هذا المعرض الكبير بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، من 17 أكتوبر 2019 وستستمر لغاية 25 يناير 2020 بالرباط.
كَما أن مؤسسة الأكاديمية هيّأت لهذا الغرض كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمنه مجموعة من التمارين يتم توزيعه أثناء الزيارة.