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الرئيسية | فن وثقافة | تلاميذ يستكشفون معرض "كنوز الإسلام بإفريقيا"

تلاميذ يستكشفون معرض "كنوز الإسلام بإفريقيا"

تلاميذ يستكشفون معرض "كنوز الإسلام بإفريقيا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 09:46

سعياً لتحقيق الأهداف المشتركة الراميّة إلى النهوض بالحس الفنّي وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ، تنظم مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية زيارة لفائدة التّلميذات والتّلميذات إلى "معرض كنوز الإسلام في أفريقيا" بفضاءاته الثلاثة: قاعة باب الرواح، قاعة الباب الكبير للأوداية ومتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر.

ومن المرتقب أن يزورَ معرض كنوز الإسلام يوم الأربعاء، 8 يناير الجاري، تلميذات وتلاميذ مؤسستين تعليميتين هما: الثانوية الإعدادية 18 نونبر والثانوية الإعدادية المعتمد بن عباد بتمارة، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً.

وينظَّم "هذا المعرض الكبير"، وفق بلاغ لمؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية للتّعاون الثقافي، بشراكة مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، في الفترة المتراوحة بين 17 أكتوبر 2019 و25 يناير 2020 بالرباط.

وهيّأَت مؤسسة الأكاديمية لهذا الغرض "كُتيّباً تربوياً خاصاً يتضمّن مجموعة من التمارين، يتم توزيعه أثناء الزيارة".

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