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كُتّاب وآراء
"30 مليون" .. كوميديا تصالح العائلة مع السينما
في قالب كوميدي ساخر، يصور المخرج المغربي الشاب ربيع شجيد، من خلال فيلمه السينمائي الجديد "30 مليون"، عددا من القضايا المجتمعية التي يعانيها الشباب المغربي.
وتدور أحداث الفيلم الكوميدي، الذي يستعد لدخول القاعات السينمائية ابتداء من شهر فبراير المقبل، حول تسبب شاب في مشاكل تؤدي به إلى السجن، ليقوم أصدقاؤه بمغامرات متتالية من أجل مساعدته على الخروج من أزمته.
ويجمع الفيلم الكوميدي "30 مليون" نجوم الكوميديا والغناء، ويجسد بطولته رفيق بوبكر وربيع القاطي، ونجوم برنامج اكتشاف المواهب "كوميديا" يسار المغاري والثنائي إدريس ومهدي، ونجمتا برنامجي اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي" و"ذا فويس" بنسخته التركية ابتسام تسكت، وكريمة غيث، إلى جانب المغني غاني القباج وفاتي جمالي.
الكوميدي المغربي يسار، الذي أدّت به الظروف الاجتماعية إلى السجن في أول تجربة سينمائية له، أبرز أنّ الفيلم الكوميدي يندرج ضمن الأعمال "النظيفة"، ويسعى إلى لمّ كل أفراد العائلة في القاعات السينمائية، مؤكدا أنّه "لا يتضمن مفردات تخدش الحياء".
وكشف يسار، في تصريح لهسبريس، أنّه "يجسد دور مدرب للنساء في ناد رياضي، يتيم الأبوين، وفي أحداث الفيلم يتعرض لمجموعة من المشاكل ستقوده لدخول السجن فيحاول أصدقاؤه البحث عن حل لإخراجه من أزمته".
وعن تجربته الأولى في الشاشة الفضية، يقول يسار: "أعتقد أنّي قادر على العطاء في السينما أكثر من التلفزيون"، مضيفا أنّه تلقى العديد من العروض سابقا لخوض تجارب سينمائية، لكنّه كان يحرص على انتقاء أعماله بعناية كبيرة، ولا يسعى فقط إلى الاشتغال من أجل الظهور في الساحة الفنية.
من جهتها، أوردت المنتجة والسيناريست بشرى مالك، في تصريحات صحافية، أنّ إنتاج فيلم مغربي شبابي يناسب كل أفراد العائلة كان حلما مشتركا لها رفقة الكوبل "إدريس ومهدي" منذ سنوات، مؤكدة أنّ "إنتاج فيلم بتمويل خاص مغامرة كبيرة، خاصة مع ضعف الإقبال الذي تعيشه القاعات السينمائية"، لكنها رفعت هذا التحدي رفقة طاقم شاب "من أجل تقديم كوميديا عائلية غنية بالمواقف الإنسانية البسيطة".
وعن اختيار هذه الأسماء لتجسيد بطولة الفيلم السينمائي، يوضح المخرج ربيع شجيد أن ذلك "تمّ منذ بداية كتابة السيناريو، إذ فصلت شخصيتان على القياس بالنسبة إلى يسار وابتسام تسكات، فيما كان اختيار البقية بناء على مواهبهم في التمثيل وأدائهم السابق في الأعمال التلفزيونية التي شاركوا فيها"، ويضيف: "رغم أن معظم أسماء فيلم "30 مليون" ليست لها أي تجربة سينمائية سابقة، إلا أن التصوير مرّ في أجواء احترافية وسلسة. وأنا فخور بنتيجة الفيلم".