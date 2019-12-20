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كُتّاب وآراء
تلاميذ يزورون معرض "كنوز الإسلام بإفريقيا"
زار تلاميذ إعداديّتَي "المغرب الكبير" و"الإمام البخاري" بمدينة الرباط معرض كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار، الأربعاء، في مختلف أماكن عرضه بمتحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، ورواقَي "باب الكبير للأوداية" "وباب الرواح".
وقالت هناء راشد، أستاذة بإعدادية المغرب الكبير، إنّ حضورها وتلاميذَها اليوم كان بفضل أكاديمية المملكة المغربية، وأضافت: "نعتبر نفسنا من المحظوظين، الذين أتيحت لهم هذه الفرصة"، من أجل "التعرّف على كنوز الإسلام، وانتشاره، والإبداعات الروحية مثل "اكناوة"."
وتحدّثت فاطمة الزهراء مسعودي، أستاذة بالثانوية الإعدادية الإمام البخاري، عن زيارتها المعرض مع التلاميذ، وتعرفهم على "مختلف الأروقة لاكتشاف كنوز الإسلام، ومسار انتشاره في أفريقيا، بفضل التجارة، ثم الملوك".
من جهته رأى عمر أنّه كان من المحظوظين لزيارته معرض كنوز الإسلام من تمبكتو إلى زنجبار، وتعرّفه على تقاليد التراث الإسلامي. فيما شكرت التلميذة صفاء، "أكاديمية المملكة المغربية التي أتاحت فرصة زيارة هذا المتحف، والتعرف على الثقافة الإسلامية وكيف انتشرت في إفريقيا، ورؤية المعرضين"، وهو ما يمكن "أن يفيدنا في مادة التاريخ، وتقوية الفكر".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعرض يُنظم بشراكة تجمع مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي بمعهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، من 17 أكتوبر 2019 وإلى غاية 25 يناير 2020 بالرباط.