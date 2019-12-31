تلاميذ الرباط يلتقون بـ"كنوز الإسلام في إفريقيا"

هسبريس من الرباط

اكتشف تلاميذ مؤسّسَتي "طلحة بن عبيد الله" و"يعقوب المنصور" بالعاصمة الرباط، معرض كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار، الأربعاء، في مختلف أماكن عرضه بمتحف محمد السادس للفنّ الحديث والمعاصر، ورواقَي "باب الكبير للأوداية" "وباب الرواح".

حمزة أحرفوش، تلميذ، قال إنّه جاء هو وأصدقاء قسمه "لرؤية مجموعة من المآثر، في أماكن من بينها متحف محمد السادس، للتعرف على العديد مما أفادنا".

بدوره قال محمد أمين، تلميذ، إنّه "يشكر كثيرا الأكاديمية التي أشرفت على هذه الزيارة، التي تعلّمنا فيها الكثير، وزرنا متحف محمد السادس ورواقَي "باب الرواح" و"الأوداية"."

من جهته تحدّثت رشيد بيى، أستاذ بإعدادية طلحة بن عبيد الله عن "الزيارة الثقافية الفنية التي تمّت بمبادرة من الأكاديمية"، والتي رأى فيها التلاميذ "مجموعة من الكنوز الإسلامية، ومجموعة من التحف الأثرية لانتشار الإسلام في إفريقيا".

ويوزّع في إطار هذه الزيارة المؤطَّرة، كتيِّبٌ تربويّ خاصّ أعدّته مؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي، لهذا الغرض. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا المعرض يُنظم بشراكة تجمع مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي مع معهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، من 17 أكتوبر 2019 وإلى غاية 25 يناير 2020 بالرباط