"الأسطورة" و"المعلم" يشعلان مسرح دبي بحفل غنائي

هسبريس - د. ب. أ

كشف الفنانان المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد عن البدء في تنفيذ عمل فني مشترك، بعد نجاح أغنيتهما "انساي" التي حققت انتشارا كبيرا خلال العام الماضي.

وقال لمجرد ورمضان، على خشبة مسرح مركز دبي التجاري، إن مشروعهما الجديد هو فيلم يلعبان فيه دور البطولة، ليدخل به المطرب المغربي، الشهير بـ "المعلم"، عالم التمثيل إلى جانب الغناء، بينما يواصل رمضان، أو "الأسطورة" كما يلقب نفسه، تجربة الغناء التي حققت له شعبية كبيرة مؤخرا.

وكان لمجرد ورمضان قد أحييا حفلا فنيا كبيرا في دبي مساء الجمعة، استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ25.

وأشعل النجمان أجواء المسرح حين قدما سويا أغنية "انساي".

وقال رمضان إن "سعد لمجرد نموذج للفنان المبدع والمحب لفنه، ولو هناك فنانون آخرون يتمتعون بطيبة قلبه لصنعنا ألف أغنية ناجحة مثل انساي".

وقدم سعد العديد من أغنياته الناجحة، ومنها "المعلم" و"انت باغيه واحد"، واتشح بعلم بلاده المغرب وسط صيحات الجمهور المغربي.

بينما لفت محمد رمضان الأنظار بدخوله إلى المسرح مستخدما سيارات فارهة وأخرى كلاسيكية، تتماشى مع مشاهد الفيديو كليب التي قدمها عبر هذه الأغنيات، ومنها "مافيا" و"نمبر وان" و"الملك".

وارتدى رمضان مجموعة من الملابس والاكسسوارات الغريبة التي اشتهر بها في حفلاته. وفي الختام، عبر عن شكره لدبي التي نظمت له الحفل، معتبرا أنه "أقوى حفل في دبي".