كاتب مغربي ينال جائزة "الإوزة الذهبية" بهولندا

هسبريس من الرباط

تم منح جائزة "ريشة الإوزة الذهبية 2020" للكاتب وصانع البرامج الهولندي من أصل مغربي عبد القادر بن علي.

وقد حصل على هذه الجائزة الثقافية باعتباره سفيرا للغة الهولندية و"يعرف كيفية الوصول إلى الشباب بحماس"، بحسب رئيس أكاديمية "De Gouden Ganzenveer"، المانحة للجائزة.

وقال Jet Bussemaker ، رئيس أكاديمية "De Gouden Ganzenveer"، في برنامج "De Taalstaat" على إذاعة "NPO 1"، إن قرار الأكاديمية جاء لأن الكاتب عبد القادر بن علي يقوم ببناء جسر بين الثقافات، ويقدم مساهمة كبيرة بفضل خلفيته المغربية.

بنعلي، البالغ من العمر 44 عاما، يكتب الروايات والقصص والشعر، وكذلك النصوص المسرحية والمقالات الصحافية.

أصبحت روايته الأولى "زفاف في البحر" من أكثر الكتب مبيعًا على مستوى العالم، كما فازت روايته "الأكثر انتظارا" بجائزة "لايبريس"، وهي أرفع جائزة أدبية في الأراضي المنخفضة.

سيُنظم حفل توزيع جوائز "الإوزة الذهبية"، وهي جائزة سنوية للثقافة والعلوم السياسية والأعمال، في 2 أبريل بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ومُنحت الجائزة السنة الماضية إلى صانع الرأي والكاتب العالمي إيان من بورما، كما منحت من قبل إلى أنتيجي كروج، وآرونون جرونبج، وآنييت فان دير زيجيل، وتشاندرا شوت، وجيرت ماك، وريكمو كامبرت.