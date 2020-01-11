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الرئيسية | فن وثقافة | مهرجان المسرح العربي يراهن على الجودة والإمتاع

مهرجان المسرح العربي يراهن على الجودة والإمتاع

مهرجان المسرح العربي يراهن على الجودة والإمتاع
هسبريس - رويترز
السبت 11 يناير 2020 - 23:50

بدأت عروض وندوات وأنشطة مهرجان المسرح العربي في دورته الثانية عشرة بالأردن بمشاركة نحو 400 مسرحي من مختلف الدول العربية.

تنظم المهرجان الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين ووزارة الثقافة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة.

ويقدم المهرجان الذي يقام في بلد مختلف كل عام 15 عرضا مسرحيا ضمن مسارين، الأول غير تنافسي ويضم ستة عروض بينما الثاني يضم تسعة عروض تتنافس على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحي.

وإلى جانب العروض المسرحية يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 16 يناير 11 ندوة فكرية تناقش قضايا فنية مختلفة.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله خلال الافتتاح: "في هذا الزمن الصعب، يظهر جوهر المسرحي المبدع الملتزم بإحياء الحياة في مواجهة الموت، في إيقاد نار المعرفة في مواجهة الظلامة".

وأضاف المسؤول: "في هذا الزمن ما أحوجنا للمسرحي المناضل، حامل المشعل، حامل الراية، المتقدم الصفوف بالفن، المبشر بالسلام حين يغوص القتلة في الدم، فحين ينتعش تجار الموت يكون المسرحي رسولا للحياة".

وكرم المهرجان في الافتتاح عشرة من المسرحيين الأردنيين من بينهم المخرج باسم دلقموني والمخرج حاتم السيد والممثل خالد الطريفي والممثل عبد الكامل خلايلة والممثلة نادرة عمران.

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