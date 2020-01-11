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كُتّاب وآراء
الفنان عبد القادر اعبابو يخضع لرعاية طبية فائقة
أعلنت قطاع الثقافة في وزارة الثقافة والشباب والرياضة أنه تم إدخال الفنان المسرحي عبد القادر اعبابو المستشفى الجامعي بمدينة مراكش، حيث يخضع لرعاية فائقة، وذلك على إثر الوعكة الصحية التي ألمت به.
وذكر بلاغ للوزارة أن هذه العملية تمت بتنسيق تام مع وزارة الصحة، وأن الوزارة تحرص على الاهتمام بالأحوال الاجتماعية للفنانين المغاربة، خاصة الرواد منهم، وإيلائهم عناية خاصة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة كانت قد وعدت بتتبع الحالة الصحية للفنان اعبابو، والسهر على مؤازته ماديا ومعنويا، تقديرا ووفاء لإسهاماته في الساحة الفنية والمسرحية، وكذا جميع الفنانات والفنانين المغاربة، في أفق إحداث مؤسسة تعنى بالشؤون الاجتماعية لهذه الفئة من المبدعين.
والفنان المسرحي عبد القادر اعبابو، الذي ولد سنة 1950 بدار زيدوح في إقليم بني ملال، والحاصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، عضو اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1985، وبدأ الكتابة سنة 1969 ونشر أول نص شعري له سنة 1982. كما يهتم بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية والنقدية.