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كُتّاب وآراء
"مغربٌ لا يغربُ" .. عمل جديد للفنان لطفي بوشناق
أطلق الفنان التونسي لطفي بوشناق أغنية جديدة حملت عنوان "مغربٌ لا يغربُ"، جاءت كثمرة تعاون فني بينه وبين الشاعرة المغربية سميرة فرجي، ضمن مشروع ثنائي يتضمن أغان أخرى يرتقب أن تخرج إلى الوجود قريبا.
وقد خصّ الفنان التونسي سفارة المغرب بتونس بزيارة بمناسبة إطلاق هذا العمل المشترك.
قصيدة "مغربٌ لا يغربُ" تتغنى بوطن الفراديس "الذي تَنَزَّلَ من جِنانِ السماء وتفرد بالمكارم، جبالٌ شامخاتٌ وبحارٌ لا تنضب نفائسُها، وترابٌ حرٌ فياضٌ مخضبٌ بدمِ الحماةِ السالفين، ورمالٌ سافياتٌ يزهو بها النخلُ الوفي، ودروعٌ واقياتٌ وأيادٍ من حريرٍ ناعمٍ ومن حديدٍ ساخن لتحقيق الأمن والسلام".
"مغربٌ لا يغربُ" أغنية جديدة قرر الفنان لطفي بوشناق والشاعرة سميرة فرجي إهداءها إلى الشعب المغربي والمغاربي، تخليدا للذكرى 44 لحدث المسيرة الخضراء المظفرة.