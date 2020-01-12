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الرئيسية | فن وثقافة | رحيل الممثل البحريني علي الغرير عن 51 عاما

رحيل الممثل البحريني علي الغرير عن 51 عاما

رحيل الممثل البحريني علي الغرير عن 51 عاما
هسبريس - رويترز
الأحد 12 يناير 2020 - 11:57

خيمت أجواء من الحزن على الوسط الفني في البحرين برحيل الممثل علي الغرير الذي توفي اليوم الأحد إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 51 عاما.

ووصفت وكالة أنباء البحرين الفنان الراحل بأنه "من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي" حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

ولد الغرير في 30 سبتمبر 1968 وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل (رحلة العجائب) وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلا إضافة إلى 13 عملا مسرحيا.

ومن أشهر مسلسلاته (حزاوينا خليجية) و(سعدون) و(سوالف طفاش) و(الحرب العائلية الأولى) و(لولو مرجان) و(جديمك نديمك).

كما قدم الفنان الراحل بعض الأفلام السينمائية مثل (طفاش والأربعين حرامي) و(طربال رايح جاي).

وكتبت الممثلة والمنتجة البحرينية شيماء سبت على تويتر "أخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا وشغلنا مع بعض، عرفتك من أول يوم وأنت تضحك، ما تخيلت أكتب خبر وفاتك، فاجعة موتك ذبحتنا".

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