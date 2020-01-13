فيلم "الجوكر" يتصدر قائمة "الأوسكار" بـ11 ترشيحا

هسبريس - إفي

تصدر فيلم الجوكر قائمة جوائز الأوسكار بـ11 ترشيحا لتليه أفلام "الأيرلندي" و"1917" و"ذات مرة في هوليوود" بـ10 ترشيحات، وفقا لما أعلنته الاثنين أكاديمية هوليوود.

وترشح فيلم "ألم ومجد" للإسباني بدرو ألمودوبار لجائزتين هما أفضل فيلم دولي وأفضل ممثل (أنطونيو بانديراس"، بينما سينافس عمل إسباني آخر وهو (كلاوس) للمخرج سرخيو بابلوس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة.

وفي فئة أفضل فيلم تتنافس أعمال "ذات مرة في هوليوود" و"الأيرلندي" و"فورد فيرسيس فيراري" و"جوجو رابيت" و"الجوكر" و"نساء صغيرات" و"قصة زواج" و"1917" و"طفيلي".

وبالنسبة لفئة أفضل ممثل فيتنافس عليها كل من أنطونيو بانديراس (ألم ومجد) وخواكين فينيكس (الجوكر) وآدم درايفر (قصة زواج) وليوناردو دي كابريو (ذات مرة في هوليوود) وجوناثان برايس (الباباوان).

وفي فئة أفضل ممثلة تتنافس سينثيا اريفو (هاريت) وسكارليت جوهانسون (قصة زواج) وسيرشا رونان (نساء صغيرات) وتشارليز ثيرون (مفاجأة مذهلة) ورينيه زيلويغر (جودي).

ويتنافس كل من مارتين سكورسيزي (الأيرلندي) وكوينتين تارانتينو (ذات مرة في هوليوود) وتود فيليبس (الجوكر) وسام مينديز (1917) وبونج جون هو (طفيلي) على جائزة أفضل مخرج.

أما في فئة أفضل فيلم دولي التي كانت تعرف سابقا باسم أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية فتتنافس أعمال "ألم ومجد" الإسباني مع "طفيلي" الكوري الجنوبي و"كوربوس كريستي" البولندي و"أرض العسل" المقدوني الشمالي و"البؤساء" الفرنسي.

وفي قسم الرسوم المتحركة سينافس فيلم "كلاوس" الإسباني كلا من الجزء الثالث من "كيف تدرب تنينك؟" و"فقدت جسدي" و"الحلقة المفقودة" والجزء الرابع من "قصة لعبة".

يذكر أن حفل النسخة الـ92 من جوائز الأوسكار سينعقد في التاسع من فبراير على مسرح دلوبي في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.