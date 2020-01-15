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الرئيسية | فن وثقافة | فهد بنشمسي يطلق ألبوماً كناوياً من لوس أنجلوس

فهد بنشمسي يطلق ألبوماً كناوياً من لوس أنجلوس

فهد بنشمسي يطلق ألبوماً كناوياً من لوس أنجلوس
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 يناير 2020 - 11:37

أسابيع قليلة بعد تصنيفه كتراث إنساني غير مادي عالمي من لدن "اليونسكو"، أطلقت مجموعة "كناويست" من لوس أنجلس ألبوماً يحتفي بموسيقى كناوة.

ويقف وراء هذا العمل الممثل والموسيقي المغربي فهد بنشمسي، الذي اختار الاستقرار في أمريكا منذ سنوات.

وأطلقت مجموعة Gnawest أول أغنية من هذا الألبوم باسم "شمهروش"، ويبدو فيها بنشمسي وسط فرقته حاملاً لآلة الكمبري ويردده معه أعضاء الفرقة كلمات الأغنية بالعربية بمزيج من الإيقاعات الكناوية والجاز.

ونجحت مجموعة فهد بنشمسي في الأغنية، الممتدة لحوالي ثلاث دقائق، في عملية المزج بين آلات موسيقية متنوعة؛ منها البيانو والكمان. وبالتالي تقديم التراث المغربي بشكل عصري في بلاد العام سام.

وجرى إخراج هذا العمل الفني بإدارة أليكسندر نيمييه والمنتج خالد نايتزهو، ونشر بنشمسي أول أغنية من الألبوم الخميس المنصرم، وسيستمر كل خميس في نشر الأغاني الأخرى على صفحته "أنستغرام" و"يوتيوب".

ويعرف الجمهور المغربي فهد بنشمسي من خلال أعمال سينمائية عديدة لكل من نور الدين لخماري وفوزي بنسعيدي ونرجس النجار وعماد النوري، كما شارك أيضاً في أعمال سينمائية دولية، ولا يستمر في عمل التمثيل ويحاول التوفيق بينه وبين عشقه للغناء وموسيقى كناوة.

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