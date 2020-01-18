"فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال

هسبريس من الرباط

بعد غياب طويل عن الغناء امتد لأزيد من ثلاثين سنة، تستعد المطربة المغربية عزيزة جلال لإطلاق عمل فني جديد بعنوان "فرق كبير".

الأغنية الجديدة، التي أعلن عنها الملحن والموسيقار السعودي جميل محمود، تحيي من خلالها جلال الأغنية الطربية التي تميزت بها في توهجها الفني، فيما تعود كلماتها إلى الشاعر إبراهيم خفاجي.

وكشف الملحن السعودي، في تصريحات صحافية، أنّ "العمل الذي يجمعه بالمطربة المغربية عزيزة جلال، على مستوى الألحان، انتهى من تسجيله رفقة الفرقة الموسيقية بأستوديوهات القاهرة"، مبرزا أنه "ينتمي إلى الأعمال الطربية الطويلة".

وعادت المطربة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية، من خلال حفل أحيته ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بالمملكة العربية السعودية، نهاية شهر دجنبر الماضي، بعد غياب دام أزيد من ثلاثين عاما.

وكانت ابنة مدينة مكناس قد أطلت، في وقت سابق، على الجمهور من خلال برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي"، وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء، وقالت حينها إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

ولم تغير سنين الغياب شيئا من عزيزة، أطلت على جمهورها، بالنظارات الطبية السميكة التي اشتهرت بها منذ أن ظهرت بها أول مرة سنة 1975 في برنامج "مواهب" لصاحبه الراحل عبد النبي الجراري.

وكانت البدايات الفنية لعزيزة جلال من المغرب، حيث ترعرعت بين أزقة العاصمة الإسماعيلية ودروبها، وتابعت تعليمها الابتدائي والثانوي، كما تدربت على مقامات الموسيقى والصولفيج.

وبعد المغرب، انتقلت جلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مكثت هناك فترة زمنية غير طويلة، أدت خلالها عددا من الأغاني لأحد أشهر مطربي الإمارات على مر تاريخها، الراحل جابر جاسم، فأعطت لتلك الأغاني إشعاعا إضافيا بفضل خامات صوتها القوي والرخيم، لتنقل بعدها إلى القاهرة، لتنطلق مسيرتها الاحترافية من أرض الكنانة.

ومن الأعمال الغنائية، التي اشتهرت بها عزيزة "مستنياك" الشهيرة، و"بتصالحني حبة.. وتخاصمني حبة"، و"روحي فيك"، و"التقينا"، و"يالله بنا نتقابل سوا"، وأغنية "من حقك تعاتبني"، وأغنيات أخرى.