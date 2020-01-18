24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما (5.00)

  2. الملك يسلّم جائزة محاربة الأمية في المساجد (5.00)

  3. الممتلكات العامة (5.00)

  4. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر أصباغ الوشم (5.00)

  5. احتفاء بإعدادية حازت على جائزة إماراتية للاستدامة (5.00)

قيم هذا المقال

2.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال

"فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال

"فرق كبير" تعيد عزيزة جلال إلى الغناء بعد 35 عاما من الاعتزال
هسبريس من الرباط
السبت 18 يناير 2020 - 12:00

بعد غياب طويل عن الغناء امتد لأزيد من ثلاثين سنة، تستعد المطربة المغربية عزيزة جلال لإطلاق عمل فني جديد بعنوان "فرق كبير".

الأغنية الجديدة، التي أعلن عنها الملحن والموسيقار السعودي جميل محمود، تحيي من خلالها جلال الأغنية الطربية التي تميزت بها في توهجها الفني، فيما تعود كلماتها إلى الشاعر إبراهيم خفاجي.

وكشف الملحن السعودي، في تصريحات صحافية، أنّ "العمل الذي يجمعه بالمطربة المغربية عزيزة جلال، على مستوى الألحان، انتهى من تسجيله رفقة الفرقة الموسيقية بأستوديوهات القاهرة"، مبرزا أنه "ينتمي إلى الأعمال الطربية الطويلة".

وعادت المطربة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية، من خلال حفل أحيته ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بالمملكة العربية السعودية، نهاية شهر دجنبر الماضي، بعد غياب دام أزيد من ثلاثين عاما.

وكانت ابنة مدينة مكناس قد أطلت، في وقت سابق، على الجمهور من خلال برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "إم بي سي"، وتحدثت عن ظروف اعتزالها للفن وهي في أوج العطاء، وقالت حينها إنها اختارت أن تترك الفن بعدما تعرفت إلى زوجها السعودي الراحل، عن طريق الصدفة، في منطقة ماربيا الساحلية بإسبانيا، أثناء قضاء عطلة الصيف.

ولم تغير سنين الغياب شيئا من عزيزة، أطلت على جمهورها، بالنظارات الطبية السميكة التي اشتهرت بها منذ أن ظهرت بها أول مرة سنة 1975 في برنامج "مواهب" لصاحبه الراحل عبد النبي الجراري.

وكانت البدايات الفنية لعزيزة جلال من المغرب، حيث ترعرعت بين أزقة العاصمة الإسماعيلية ودروبها، وتابعت تعليمها الابتدائي والثانوي، كما تدربت على مقامات الموسيقى والصولفيج.

وبعد المغرب، انتقلت جلال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث مكثت هناك فترة زمنية غير طويلة، أدت خلالها عددا من الأغاني لأحد أشهر مطربي الإمارات على مر تاريخها، الراحل جابر جاسم، فأعطت لتلك الأغاني إشعاعا إضافيا بفضل خامات صوتها القوي والرخيم، لتنقل بعدها إلى القاهرة، لتنطلق مسيرتها الاحترافية من أرض الكنانة.

ومن الأعمال الغنائية، التي اشتهرت بها عزيزة "مستنياك" الشهيرة، و"بتصالحني حبة.. وتخاصمني حبة"، و"روحي فيك"، و"التقينا"، و"يالله بنا نتقابل سوا"، وأغنية "من حقك تعاتبني"، وأغنيات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Abdo السبت 18 يناير 2020 - 12:10
للأسف فقط،لاود التدخل في الاختيارات الشخصية للأشخاص،لكن هناك اختيارات تبدو من السماء أنها خاطئة الا للاعمى وهنا اقصد اعمى القلب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Driss السبت 18 يناير 2020 - 12:11
صوت جميل لزمن جميل على الاقل احسن بكثير من من مايسمي فنانات هذا العصر لا صوت لا كلمات فقط الزواق و الماكياج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - ابن سوس المغربي السبت 18 يناير 2020 - 12:12
للأسف الشديد كان عليك احتفاظ بتاريخك الساطع ولا تنزلي الى المستوى الذي لن يزبدك الا فقدان ما بنيته وصورة جميلة و محترمة تغنيك عن كل كا سا تجنيه و خسران سمعة لامعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - من المغرب السبت 18 يناير 2020 - 12:13
أنا ف النظر ديالي كون غير حافظت على الذكرى ديال الزوج ديالها و بقات في الظل، الصراحة صوتها تبدل بزاف و ما بقاش كيف الصغر، المهم أنا تمنيت كون بقات ف عيني عزيزة جلال القديمة كون أحسن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Знанйя السبت 18 يناير 2020 - 12:15
عزيزة جلال المغربية الأمازيغية أصبح شكل ملامحها وحركاتها الغنائية شكل أم كلثوم القبطية القبطية.تأملوا جيذا!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - salaheddine السبت 18 يناير 2020 - 12:21
الفن لا يموت، والزمن يتغير وعزيزة تبقى شامخة متألقة فريدة من نوعها.... لا تستمعي لكلام الناس ، لقد أخلصت لأسرتك وفنك الراقي ولباسك المحتشم...أرجو أن تتبعك باقي الفنانات في الحشمة والاحترام فالعري لم يكن عنوانا للفن ولا خادما له..... حظ سعيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - لعندو عندو السبت 18 يناير 2020 - 12:21
أسطورة و عملاقة الطرب العربي الأصيل صوت لم يغيره الزمن بعد 30سنة من التوقف والصوت مازال 20سنة سبحان الله الدي أعطى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.