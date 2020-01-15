"المنصة" يُصور حرب "الميديا" في الشرق الأوسط

هسبريس من الرباط

في قالب درامي تشويقي، يصور المسلسل العربي "المنصة" ملامح حرب المعلومات و"الميديا"، بمشاركة نجوم الشاشة العرب.

وتدور أحداث المسلسل العربي في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات و"الميديا" التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكل جريء ومختلف لم يقدم سابقاً، حسب ورقة تقنية عن العمل.

وانتهى فريق عمل المسلسل العربي، الذي أنتجته الشركة الإماراتية "فيلم جيت"، بتعاون مع شركة "الكلمة"، من تصوير أحداث الجزء الأول من العمل، الذي تمّ تصويره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وفق ظروف إنتاجية عالية المستوى.

ويشارك في الجزء الأول من المسلسل العربي "المنصة"، المكون من 12 حلقة، نجوم من الوطن العربي والخليج وأمريكا، وهم الممثلون: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، لين غرة، خالد القيش، خالد السيد، رهام قصار، يارى قاسم، شادي الصفدي، علاء الزعبي، مجد فضة وأدهم مرشد؛ مع معتصم النهار والممثل الأمريكي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة.

ويتميز العمل، حسب ورقة تقنية توصلت بها هسبريس، بمشاركة كبار الفنانين الإماراتيين، يتقدمهم الممثل القدير أحمد الجسمي، مع حضور مميز للإعلامية مهيرة عبد العزيز، وياسر النيادي وسعود الكعبي ويوسف الكعبي؛ وحملت أدوارهم محاور مهمة لها الأثر الواضح في سياق العمل.

من جهة ثانية، ينكب فريق العمل على استكمال كتابة وتصوير الموسم الثاني والثالث منه، الذي قام بتأليفه وكتابته الكاتب هوزان عكو، ويقوم على إخراجه مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر. كما قامت الشركة المنتجة ببناء وتجهيز استوديوهات تصوير خاصة بالمقاييس العالمية.

وكانت الممثلة السورية سلافة معمار أعلنت سابقا انسحابها من مسلسل "المنصة" رغم تصويرها عدة مشاهد إلى جانب الممثل مكسيم خليل في الإمارات، وتم تعويضها بالممثلة لين غرة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية.