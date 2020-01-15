"البيغ" يلم فناني راب مغاربة في قطعة موسيقية

هسبريس من الرباط

بعد كلاش "تيكتوك" الذي هاجم فيه مغني الراب "ديدزي دروس"، اختار الرابور توفيق حازب، الملقب بـ"دون بيغ"، لمّ عدد من فناني الراب الشباب في قطعة "Hors Série".

وتصدرت القطعة الجديدة للبيغ، الذي جمعته بالرابور طوطو، والرابور دراغانوف، ومغنية الراب الشابة الملقبة بـ"اختك"، "تراند" مشاهدات موقع "يوتيوب".

العمل الذي تم طرحه على طريقة "الفيديو كليب"، والذي أشرف على تصويره وإخراجه أنس الجاد، أثار جدلا بين محبي هذا اللون الفنّي، بسبب اتهام كاتبه الرابور "طوطو" بسرقة مقطع "Hors Série" من فنان الراب الفرنسي Sefyu؛ فيما رحب آخرون بـ"مبادرة تقاسم الأغنية بين فنانين شباب، وخلق روح جديدة في فن الراب المغربي، بعيدا عن الصراعات والكلاشات".

وأضفى فريق عمل القطعة الموسيقية، برقصات كوريغرافية شبابية، طابعا فنيا متكاملا على "الفيديو كليب"، استطاع أن يتصدر قائمة المشاهدات على منصة "يوتيوب"؛ فيما تم تسجيل العمل في أستوديو DBF الذي يفتح أبوابه لفائدة الفنانين الشباب، بإشراف من الفنان المغربي عن فئة الراب دون بيغ.

وأصدر البيغ، قبل أيام، قطعة بعنوان "جيل تيكتوك"، ليرد من خلالها على الرابور "ديدزي دروس" إثر إعادة طرحه قطعة "المتنبي" وفق توزيع جديد، بعدما جرى حظرها سابقا، بسبب سرقة ألحانها.

تجدر الإشارة إلى أن حرب "الكلاشات"، التي انطلقت مع إصدار "البيغ" أغنيته "170kg"، جعلت معظم مغنيي الراب المستهدفين في أغنيته يردون بأغان أخرى، من بينهم "حليوة" و"كومي" و"مستر كريزي"، ليتطور الأمر خلال الأيام الأخيرة إلى "بطلجة" حقيقية على أرض الواقع؛ إذ انتقلوا من التراشق الإعلامي وفي مواقع التواصل الاجتماعي إلى قرصنة حسابات بعضهم والتهديد بالعنف.