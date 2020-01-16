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الرئيسية | فن وثقافة | الممثلة المصرية ماجدة الصباحي ترحل إلى دار البقاء

الممثلة المصرية ماجدة الصباحي ترحل إلى دار البقاء

الممثلة المصرية ماجدة الصباحي ترحل إلى دار البقاء
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 16 يناير 2020 - 14:00

توفيت الممثلة والمنتجة المصرية ماجدة الصباحي، اليوم الخميس عن عمر ناهز 89 عاما، بعد مشوار فني طويل زخر بعشرات الأفلام الاجتماعية والوطنية والدينية.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، كما سارع فنانون من مختلف الأجيال بمواساة أسرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولدت باسم عفاف علي كامل الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين شاركت في فيلم "الناصح"، أمام إسماعيل ياسين، من إخراج سيف الدين شوكت عام 1949.

تميزت بصوتها الناعم وأدائها المفعم بالمشاعر الدافئة، واهتمت بالتعبير عن الفتاة المصرية التواقة للحرية في حقبة الستينيات من القرن الماضي، فقدمت أفلام "المراهقات" و"حواء على الطريق" و"الحقيقة العارية".

تجاوز رصيدها الفني 60 فيلما سينمائيا؛ بعضها مأخوذ عن أعمال أدبية مثل "السراب" عن قصة لنجيب محفوظ، و"أنف وثلاث عيون" عن قصة لإحسان عبد القدوس، و"الرجل الذي فقد ظله" عن قصة لفتحي غانم.

أسست شركة إنتاج سينمائي قدمت من خلالها بعض أفلامها، مثل "هجرة الرسول" و"زوجة لخمسة رجال" و"العمر لحظة"، و"جميلة" المأخوذة عن قصة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

خاضت تجربة إخراج وحيدة في فيلم "من أحب"، الذي أنتجته وأخرجته، وشاركت في كتابته مع صبري العسكري ووجيه نجيب عام 1966.

تزوجت من الممثل الراحل إيهاب نافع، الذي شاركها بطولة عدد من الأفلام مثل "القبلة الأخيرة" و"النداهة".

حصلت على "جائزة النيل" بمجال الفنون عام 2016، وهي أرفع جائزة مصرية، وكرمتها الدولة في عيد الفن عام 2014.

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1 - صادق الخميس 16 يناير 2020 - 14:04
رحم الله جميع موتى المسلمين. ورحم الله الفقيدة.

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