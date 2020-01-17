إصدار جديد يسبر أغوار تنزيل "التربية الدامجة"

رشيد بيجيكن من أكادير

صدر للأستاذ سعيد أهمان كتاب جديد، في مائة واثنين وأربعين صفحة من الحجم المتوسط، يحمل عنوان "المداخل الأربعة لتنزيل التربية الدامجة بالمغرب"، هي العرض التربوي والنموذج البيداغوجي، والحكامة والتعبئة المجتمعية، وهو الإصدار الذي يأتي تماشيا مع شروع قطاع التربية الوطنية في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، الذي أعلنه في يونيو 2019؛ وذلك "من أجل توحيد المفاهيم والمنطلقات والتصورات، حتى تكون المخرجات سليمة وناجعة وذات الأثر في قلب المؤسسة التعليمية، حتى لا نترك أي طفل خلفنا"، وفق المؤلِّف.

وبسط المؤلف التربية الدامجة من خلال محطات خمس، أولها نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة من خلال الدراسة التي أنجزها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وثانيها مسار تشكل تجربة جهة سوس ماسة عبر رصد نقاط القوة لتقاسمها، وثالثها إرساء بنيات التربية الدامجة في مستوياتها المركزية والجهوية والإقليمية، ورابعها نموذج مخطط جهوي مندمج للتربية الدامجة تأسس على أربعة محاور إستراتيجية و15 تدبيرا و44 إجراء؛ وخامسها الإطار المنطقي لتنزيل المخطط الجهوي.

وقال سعيد أهمان، ضمن تصريح لهسبريس: "مادامت للمغرب التزامات نص عليها دستور 2011 والقانون الإطار 51/17 فإن الجميع مدعو إلى تحقيق الإنصاف في التربية، وضمان الحق في التعليم والتكوين الجيد، وتوفير مقعد بيداغوجي للجميع بنفس مواصفات الجودة والنجاعة، دون أشكال التمييز من أجل الإنصاف وتكافؤ الفرص؛ وهو خيار إستراتيجي يصونه القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في أفق بلورة مخطط وطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة في أجل أقصاه السنوات الثلاث المقبلة كالتزام وطني".

ويلح المؤلّف على أن أساس ذلك كله يتمثل "في أن تكون المقاربة الحقوقية أساسا لتربية وتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وأن نعي جماعيا هاته الخلفية، حتى يكون همنا الجماعي توفير الميسرات والمعينات داخل المدرسة المغربية، وأن تتقوى قدرات الفاعلين والشركاء والمتدخلين، وأن يتوفر العرض التربوي بناء على تشخيص دقيق، وفق منظور مشروع المؤسسة الدامج، وهي كلها منطلقات ستساهم في إنجاح انطلاق مؤسس لتربية دامجة في منظومتنا التربوية".

"ولن يتأتى ذلك إلا بمواصلة الجهود الجماعية تحسيسا وتعبئة، سواء من داخل القطاع أو مع شركائه ومحتضنيه وداعميه، وبفهم أعمق وضبط أدق لكل المفاهيم والتيمات والتوجهات.. إلى أين نسير؟ وماذا نريد؟ وكيف سنرسي هاته الدعامات وننجح في تنفيذ مخرجات المداخل الأربعة لتنزيل سلس للتربية الدامجة بالمغرب؟"، يورد سعيد أهمان.