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الرئيسية | فن وثقافة | تامر حسني يعرض "الفلوس" بقاعات سينما مغربية

تامر حسني يعرض "الفلوس" بقاعات سينما مغربية

تامر حسني يعرض "الفلوس" بقاعات سينما مغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 يناير 2020 - 08:35

بعد تحقيقه إيرادات استثنائية، يعرض الفنان المصري تامر حسني فيلمه الأخير "الفلوس" بالقاعات السينمائية المغربية.

واختار حسني الترويج لفيلمه بالدارجة المغربية، حيث ظهر في مقطع فيديو نشرته زوجته المغربية بسمة بوسيل على حسابها في "إنستغرام"، وهو يحاول التحدث بالدارجة في رسالة وجهها إلى الجمهور المغربي يدعوه فيها إلى مشاهدة فيلم "الفلوس".

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

وتباينت ردود أفعال الجمهور العربي، في تفاعله مع الفيلم، بسبب طرحه لفكرة "الإنسان مسير أم مخير" في قالب كوميدي، جعل بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعي يطلقون وسم #فيلم_الفلوس_فاشل على موقع تويتر، فما اعتبر البعض الآخر أن تامر حسني لم يستطع التجديد في أدائه، وظهوره بالأسلوب نفسه مثل كل أفلامه.

من جهة ثانية، واجه الفيلم، خلال الأسابيع الأولى من عرضه أزمة، بسبب قرصنته وتقديمه على أكثر من موقع بصورة عالية الجودة؛ وهو ما اعتبره فريق العمل أثّر بشكل كبير على إيرادات "الفلوس".

واستطاع فيلم "الفلوس" للفنان المصري تامر حسني، منذ انطلاق عرضه في القاعات السينمائية، تحقيق إيرادات استثنائية؛ فقد حقق نحو 23 مليون جنيه في شبابيك التذاكر بمصر، فيما حقق ما يقارب 100 مليون في الوطن العربي، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، وصل إلى 123 مليونا.

"الفلوس" قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته النجوم خالد الصاوي وزينة ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهما.

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