وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما

هسبريس - و.م.ع

توفيت الفنانة المصرية نادية رفيق، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما.

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الشخصي "الفيسبوك"، وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت الفنانة نادية رفيق، التي ولدت في 8 فبراير 1935، مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات بالعمل في الإذاعة المصرية قبل أن تلتحق بالتلفزيون عند افتتاحه في 1960، وشاركت بالعمل في السهرات التليفزيونية والمسلسلات.

وشاركت في بداية الثمانينيات، في عدد من الأفلام السينمائية كان أولها "أهل القمة" عام 1981.

وبرعت الراحلة في تجسيد دور الأم، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها "أحلام الفتى الطائر" عام 1978، و"هي والمستحيل" عام 1979، و"أخو البنات " عام 1984 " و"الأصدقاء" عام 2002 و"باب الخلق" عام 2012.

ومن أفلامها السينمائية "مدافن مفروشة للإيجار" عام 1986، و"الإرهاب" عام 1989 و"تحت الصفر" عام 1990 و"مسجل خطر".