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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما

وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما

وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 17 يناير 2020 - 14:31

توفيت الفنانة المصرية نادية رفيق، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عاما.

وأعلن الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما عبر حسابه الشخصي "الفيسبوك"، وفاة الفنانة القديرة نادية رفيق في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وبدأت الفنانة نادية رفيق، التي ولدت في 8 فبراير 1935، مشوارها الفني في نهاية الخمسينيات بالعمل في الإذاعة المصرية قبل أن تلتحق بالتلفزيون عند افتتاحه في 1960، وشاركت بالعمل في السهرات التليفزيونية والمسلسلات.

وشاركت في بداية الثمانينيات، في عدد من الأفلام السينمائية كان أولها "أهل القمة" عام 1981.

وبرعت الراحلة في تجسيد دور الأم، ومن أشهر المسلسلات التي شاركت فيها "أحلام الفتى الطائر" عام 1978، و"هي والمستحيل" عام 1979، و"أخو البنات " عام 1984 " و"الأصدقاء" عام 2002 و"باب الخلق" عام 2012.

ومن أفلامها السينمائية "مدافن مفروشة للإيجار" عام 1986، و"الإرهاب" عام 1989 و"تحت الصفر" عام 1990 و"مسجل خطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عادل الجمعة 17 يناير 2020 - 14:50
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله وغفر لها ولجميع المسلمين
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2 - خالد الجمعة 17 يناير 2020 - 14:53
رحمها الله و لكن هل المنابر العربية تهتم باخبار الفنانين المغاربة
ربما يعرفون فقط سعد لمجرد فهو الدي يعرف كيف يجني اموالا منهم
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