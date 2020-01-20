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كُتّاب وآراء
الموت يغيب الفنان "اعبابو" بعد صراع مع المرض
توفي، صباح اليوم الاثنين، الفنان المسرحي عبد القادر اعبابو، مدير محترف أونامير للمسرح بأكادير، بمستشفى الرازي بمراكش، بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب ما أعلنه نقيب الفنانين مسعود بوحسين.
وكان الفنان المسرحي عبد القادر اعبابو قد أدخل، يوم 11 يناير الجاري، المستشفى الجامعي بمدينة مراكش، لتلقي العلاج بعد الوعكة الصحية التي ألمت به، إثر تدخل الوزارة الوصية على القطاع الثقافي.
ولد الفنان المسرحي عبد القادر اعبابو سنة 1950 بدار زيدوح (بني ملال)، وهو حاصل على دبلوم معهد الدراسات التقنية، وعضو اتحاد كتاب المغرب منذ سنة 1985، بدأ الكتابة سنة 1969، ونشر أول نص شعري له سنة 1982. كما كان الراحل مهتما بالمجال المسرحي وبالكتابة الشعرية والنقدية.