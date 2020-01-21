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كُتّاب وآراء
الفنان الداودي يلهب مسرح سهرة فنية في الرياض
أشعل الفنان الشعبي المغربي عبد الله الداودي جنبات مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال سهرة فنية كبرى بمناسبة "موسم الرياض"، شارك فيها كل من الفنان المغربي حاتم عمور والفنانة الشعبية زينة الداودية والفنان زهير بهاوي.
فوسط حضور جماهيري كبير، قدم الفنان الداودي باقة من أغانيه الشعبية التي ألهبت الجمهور العربي والمغربي الذي حضر "الليلة المغربية"، للاستمتاع بالفن الشعبي المغربي وبالموسيقى التي تنهل من التراث المغربي.
واعتبر الفنان الشعبي المغربي عبد الله الداودي، في تصريح لهسبريس، أن تقديمه لأغانيه الشعبية المغربية إلى جانب فنانين مغاربة آخرين خلال سهرة فنية كبرى بمدينة الرياض وسط جمهور سعودي وعربي ومغربي هو دليل على ما يحظى به الفن المغربي من متابعة ومن احترام في السعودية وفي عدد من البلدان العربية، وأيضا على المكانة المتفردة للفن والإيقاعات الشعبية المغربية في الحقل الفني العربي والدولي.
ولم يخف الفنان الداودي سعادته بهذه المشاركة، وبالتجاوب الكبير الذي حظيت به الأغنية الشعبية المغربية وسط الجماهير التي حضرت السهرة معبرا عن استعداده لإمتاع جمهوره عبر العالم بما يقدمه من فن شعبي مغربي.
وجدير بالذكر أن "موسم الرياض" هو أحد المهرجانات الـ11 التي أُطلقت على مستوى مختلف ربوع المملكة العربية السعودية سنة 2019، وتهدف إلى تحويلها إلى وجهة سياحية وفنية عالمية.