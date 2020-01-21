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الرئيسية | فن وثقافة | مسلسل أمريكي يعوّض أفغانستان بشوارع المغرب

مسلسل أمريكي يعوّض أفغانستان بشوارع المغرب

مسلسل أمريكي يعوّض أفغانستان بشوارع المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:30

كشفت شبكة "شوتايم" عن إعلان جديد للموسم الثامن والأخير من المسلسل الأمريكي "هوم لاند" (أرض الوطن) الذي تمّ تصوير معظم أحداثه في المغرب السنة الماضية.

وسيتَم عرض أولى حلقات المسلسل ابتداء من التاسع من فبراير المقبل، بعد تأجيلات متعددة من فريق العمل الأمريكي.

ويجسد بطولة المسلسل ماندي باتينكين، إليزابيث مارفيل، لينوس روش، مورى ستيرلينج، وجيك ويبر، وفقا للتقرير الذي نشر على موقع "Tvseriesfinale".

ومن المنتظر أن يعرف الجزء الثامن والأخير من هذه السلسلة، تصوير عدة مشاهد في إسرائيل وجنوب إفريقيا، ثم المغرب الذي اعتبره منتجو العمل، بحسب الصحيفة البريطانية" The sun"، فضاء مناسبا لتعويض أفغانستان التي لم يتم التصوير فيها رغم حضورها في سيناريو السلسلة.

وشملت المشاهد الأخيرة من السلسلة الأمريكية "هوم لاند"، التي تستند إلى قصة إسرائيلية، الاعتماد على لقطات "المارين"، حيث تمت الاستعانة بدبابات حربية من أجل تجسيد مجموعة من مشاهد "الأكشن"، كما شارك في تصويرها عدد كبير من "الكومبارس" المغاربة.

ويعتبر "هوم لاند" الذي تنتجه الشركة الأمريكية "فوكس 21"، أبرز المسلسلات التي استقبلها المغرب خلال العام الماضي، وتم تصوير مشاهده بمدينتي مراكش والدار البيضاء.

ودار الموسم الماضي من المسلسل في العاصمة الأمريكية واشنطن، حينما كانت تحاول كاري ماثيسون، وهي ضابطة في وكالة المخابرات المركزية مصابة باضطراب ثنائي القطب، إطلاق سراح 200 شخص من الاستخبارات.

وأثارت المواسم السابقة من المسلسل جدلا كبيرا لترويجه لصورة خاطئة عن المسلمين، وحديثه في موسم آخر عن مؤامرة مشتركة بين حزب الله الشيعي اللبناني وتنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تقديم معطيات خاطئة عن الثقافة الباكستانية.

وقام رسامو غرافيتي عرب بخداع منتجي المسلسل الأمريكي "هوم لاند" خلال تصوير الموسم السابق بإنجاز رسوم على جدران ديكور مثل مخيم للاجئين السوريين في إطار إحدى حلقات المسلسل، إلا أنهم وضعوا كتابات تنتقد "عنصرية المسلسل" والصورة الخاطئة التي يقدمها عن المسلمين.

ويعتبر مسلسل "هوم لاند" من بين المسلسلات الأكثر شهرة في العالم، وهو من إخراج هاورد جوردن وأليكس جانزا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سكفاندري الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:48
و نعم الاختيار. بالفعل بعض الشوارع و المناطق في مملكتنا الحبيبة عندما تزورها تحس وكأنك في بغداد أو قندهار. Black Hawk Down
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35
2 - مر من هنا الثلاثاء 21 يناير 2020 - 15:59
اصلا المشهد العمراني في الاحياء المغربية يحيل على الدمار و البشاعة نتيجة لسياسة وضع المقدم مكان المهندس و جعل قطاع التعمير مرتبط باجندات سياسية.
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16
3 - نبيل الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:00
سبحان الله المغرب بحال أفغانستان وخا مفيه لاحرب لا والو
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16
4 - عبد المالك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:11
رغم ان المسلسل يشوه صورة الاسلام والمسلمين إلا أن السلطات المغربية ترخص بتصوير بعض مشاهده على ارضها هذا يدل على شراء الدنيا وبيع الدين والله المستعان على ما تفعلون.
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6
5 - rima الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:11
ثم المغرب الذي اعتبره منتجو العمل، بحسب الصحيفة البريطانية" The sun"، فضاء مناسبا لتعويض أفغانستان التي لم يتم التصوير فيها رغم حضورها في سيناريو السلسلة. بدون تعليق
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4
6 - مجلوق فنيويورك الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:12
تعليق 1,,,حتى مريكان فيها قنات مدكدكين ,,العالم كولو فيه,,,كاين شي قنات فنيويورك ؤالله ماتكول مريكان,ؤكاين قنات خرين ؤالله حتى ضوخ .
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3
7 - younes الثلاثاء 21 يناير 2020 - 16:14
فعلا مشاهد طبيعية في ضواحي المدن و المدن الصغيرة و الأسواق الاسبوعية كافغانستان و ذلك راجع إلى غياب التخطيط و سياسات المدينة
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