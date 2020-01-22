الكاتب آيت علو يبدع نصوصا منفلتة "كأن لا أحد"

هسبريس من الرباط

عن منشورات "مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال" بالمغرب، صدر للكاتب محمد آيت علو مؤلف جديد حمل عنوان "كأنْ لا أَحَد".

ويقع الكتاب في 112 صفحة من الحجم المتوسط، تضم 20 نصا، يقول عنها المبدع عبده بن خالي: "هي نُصُوص منفلتة، ولقد برع الكاتب لما اصطنع تلك المسافات بينها وبين القارئ، وهذا لا يَصْدِمُنا في شيء طالما أن هذه النصوص تتماهى مع حقيقة تكاد تترسَّخ كما هو الحال عند كافكا: "إنني أكتب خلاف ما أتكلم، وأتكلم خلاف ما أفكر، وأفكر خلاف ما يجب أن أفكر، وهلم جرا إلى أعمق أعماقِ الغُموض".

يذكر أن محمدا آيت علو هو أديبٌ وباحثٌ مغربي بدأ نشر إبداعاته الشعرية والقصصية منذ 1986. كما عمل مراسلا وكاتبا صحافيا، ومشرفا ومعدا للصفحة الثقافية لجريدة "تحولات" التطوانية الصادرة باللغتين الإسبانية والعربية، واشتغل أستاذاً في العديد من المدن المغربية.

ومن مؤلفات آيت علو الإبداعية نجد "بابلقلب الريح" في طبعتين، "زورق ونورس"، ديوان شعري صدر سنة 2001، و"عيون على سفر" شعر، "عزلة والثلج أسود" ديوان شعري، "منح باردة" قصص، وديوان شعري قادم تحت عنوان "طينُ الشتاء".

ويأتي مؤلف "كأنْ لا أَحَد" في سياق مشروعه التجريبي "نصوص منفلتة ومسافات"، التي بدأها الكاتب أواخر التسعينيات احتكاماً إلى التّجديدات في الشّكل وركوب مغامرة التجديد والتنوع ورفض قيود الإطارات المنمقة.