24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:58
|08:27
|13:44
|16:28
|18:52
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بن بيه يدعو إلى تأصيل "المواطنة السعيدة" لصدّ الفكر المتطرف
- سعيد بركان .. محام يتأرجح بين الدين والعلوم القانونية في ألمانيا
- مغاربة ألمانيا: سعيد بركان
- عندما يعاني طفلك من آلام البطن .. ابحث عن هذه الأسباب
- قرّاء شباب يتوّجون "القاتل الأشقر" وديوان الميموني
رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي (5.00)
- مبرّرات داخلية وخارجية تقف وراء تغييب المغرب عن "قمة برلين" - (88)
- رفض زوجات مسؤولين التصريح بالممتلكات "يجمّد" القانون الجنائي - (62)
- العثماني: التهويل لا يحارب الفساد والتشويه لا يقوي ثقة المغاربة - (58)
- القضاء الفرنسي يحيل لمجرد على غرفة الجنايات بتهمة الاغتصاب - (52)
- الوداد يتعاقد مع 11 لاعبا جديدا .. ومدرب جزائري يُساعد دوسابر - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الكاتب آيت علو يبدع نصوصا منفلتة "كأن لا أحد"
عن منشورات "مؤسسة آفاق للدراسات والنشر والاتصال" بالمغرب، صدر للكاتب محمد آيت علو مؤلف جديد حمل عنوان "كأنْ لا أَحَد".
ويقع الكتاب في 112 صفحة من الحجم المتوسط، تضم 20 نصا، يقول عنها المبدع عبده بن خالي: "هي نُصُوص منفلتة، ولقد برع الكاتب لما اصطنع تلك المسافات بينها وبين القارئ، وهذا لا يَصْدِمُنا في شيء طالما أن هذه النصوص تتماهى مع حقيقة تكاد تترسَّخ كما هو الحال عند كافكا: "إنني أكتب خلاف ما أتكلم، وأتكلم خلاف ما أفكر، وأفكر خلاف ما يجب أن أفكر، وهلم جرا إلى أعمق أعماقِ الغُموض".
يذكر أن محمدا آيت علو هو أديبٌ وباحثٌ مغربي بدأ نشر إبداعاته الشعرية والقصصية منذ 1986. كما عمل مراسلا وكاتبا صحافيا، ومشرفا ومعدا للصفحة الثقافية لجريدة "تحولات" التطوانية الصادرة باللغتين الإسبانية والعربية، واشتغل أستاذاً في العديد من المدن المغربية.
ومن مؤلفات آيت علو الإبداعية نجد "بابلقلب الريح" في طبعتين، "زورق ونورس"، ديوان شعري صدر سنة 2001، و"عيون على سفر" شعر، "عزلة والثلج أسود" ديوان شعري، "منح باردة" قصص، وديوان شعري قادم تحت عنوان "طينُ الشتاء".
ويأتي مؤلف "كأنْ لا أَحَد" في سياق مشروعه التجريبي "نصوص منفلتة ومسافات"، التي بدأها الكاتب أواخر التسعينيات احتكاماً إلى التّجديدات في الشّكل وركوب مغامرة التجديد والتنوع ورفض قيود الإطارات المنمقة.