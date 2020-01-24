24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:57
|08:26
|13:44
|16:30
|18:54
|20:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تقصف الأظافر يتجاوز مشاكل جمالية إلى معضلات صحية
- أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟
- حجي: المنتخب قادر على تجاوز "تصفيات المونديال"
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية
- رسامة تخط البسمة
أيهما أفضل .. الشوكولاتة الداكنة أم ذات الحليب كامل الدسم؟ (5.00)
هكذا عاش الڭلاوي باشا مراكش أيامه الأخيرة قبل وفاته بالسرطان (5.00)
جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" (4.20)
- حكومتا مدريد و"الكناري" تتوعدان المغرب بالدفاع عن الحدود البحرية - (125)
- جبهة أمازيغية تحصر خيارات الانخراط بين حزبي "الأحرار" و"البام" - (89)
- بوريطة: بيانات "خارجية الجزائر" دليل تورط الجارة في نزاع الصحراء - (89)
- الصادرات المغربية تنعش المبادلات التجارية بين تل أبيب والرباط - (63)
- عبيابة: غياب المغرب عن مؤتمر "برلين" يُصعب حل الأزمة الليبية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصباح الإدريسي يستحضر طفولته في "ابن الجبال"
صدرت للكاتب المغربي رمضان مصباح الإدريسي سيرة ذاتية رقمية بعنوان "ابن الجبال"، ضمن كتب "كيندل" التابعة لشركة أمازون.
وفي تقديم الكتاب نقرأ: "انظُرُ إلى هذه الجبال، حيث أمضيت طفولتي، وكأنها من أفراد العائلة؛ كأنها كل ما تبقى على قيد الحياة، من الأسلاف الذين مروا من هنا. كل من أمضى طفولته بين الجبال، يُصَدقني في هذا الارتقاء بها إلى درجة القرابة العائلية؛ من شدة الارتباط بها، في أغلب مناحي الحياة الريفية؛ ومن كثرة ورود أسمائها على الألسن؛ كأن الجبال، هنا، تعوض – بحضورها القوي - الأسلاف الذين طواهم الزمن".
ونقرأ أيضا: "عشنا طفولتنا بين جبال: لعلام، بوهوا، أيَرْواوْ، تْبُونت، ثامْنارث، أم لحسن، وجبل اليهودي.. وعشرات الجبال الزكراوية الأخرى؛ فكيف أتحدث عن طفولة بدون هؤلاء الأسلاف وأكون صادقا؟".