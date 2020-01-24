مهنيو "أبي الفنون" يهددون بـ"ربيع مسرحي مغربي"

هسبريس من الرباط

لا يزال شد الحبل مستمرا بين الهيئات المسرحية وبين وزير الثقافة والشباب والرياضة، إثر رفض مهنيي "أبي الفنون" الجلوس على طاولة حوار الوزير الحسن عبيابة، مهددين بالدخول في "ربيع مسرحي".

القرار الصادر عن الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة جاء رداً على استثناء النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي يرأسها الفنان والنقيب مسعود بوحسين، مؤكدة أنّها "لم تستصغ الصيغة المقترحة للقاء، ولا الانتقائية التي طبعت الإعداد له".

وعبّر عدد من المسرحيين المنضوين تحت التأطير النقابي عن رفضهم للرد الذي نهجته الوزارة في تعاطيها مع مكوناتها والفاعلين المسرحيين والنقابيين، وإشهار أرقام الغرض منها استفزاز الرأي العام رغم ما تنم عنه من مغالطات، وما تفتحه من تأويلات تسيء إلى الوزارة وقطاع حيوي من قطاعات أنشطتها.

عز الدين بونيت، الأستاذ الجامعي والباحث المسرحي، قال، في تدوينة نشرها على صفحته بـ"فيسبوك": "لا أستطيع أن أفهم المنطق الذي يجعل الوزير "حسن النية" يفكر أنّ نجاحه السياسي يكمن في تخريب القطاع الذي يشرف عليه بكل ما أوتي من "الذكاء" السياسي البالغ حد الرعونة".

وأضاف قائلا: "سيدي الوزير "الحسن النية"، الوقت ليس للمناورات السياسوية العقيمة، الوقت هو اليقظة والبناء الجاد والمسؤول للمستقبل، وأسلوبك الذي دشنته هذه الأيام لن يمكنك ولن يمكن المغرب من سياسة ثقافية حقيقية. حلفاؤك الموضوعيون هم النقابات الجادة حقا، والجدية ليست صفة تطلقها أنت أو من يحيط بك من الأعوان، بل يحددها الفعل الملموس في الواقع الملموس. وهذا معيار لو استندت اليه، فلا يمكنك أن تخطئ الطريق إلى حلفائك الحقيقيين".

من جهته، دعا الممثل زكرياء لحلو الوزير عبيابة إلى لخلق تمثيلية حقيقية للكفاءات الوطنية في تحديد السياسات العمومية، واستثمار الزمن الحكومي في تحقيق مكتبات جديدة ومهمة المجال الثقافي.

وأضاف: "الوطن في حاجة إلى تكثيف الجهود وتجميع الطاقات الإيجابية والعمل الجدي المتواصل لمواجهة التحديات الكبرى.. الوطن يحتاج إلى مسعود بوحسين وإلى كل أمثاله، لخلق التنمية التي يراهن عليها من أجل بناء الدولة المدنية العصرية".

إلى ذلك، دعت الفيدرالية الفرق المسرحية الوطنية إلى الانخراط في مسلسل إصلاحي حقيقي للمجال المسرحي، والاستجابة لشروط الحكامة الجيدة، وتطوير آليات التواصل والإبداع المسرحي.

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الثقافة والشباب والرياضة وصفت تصريحات مسعود بوحسين، رئيس نقابة مهنيّي الفنون الدرامية، حول تمثيل ثلاث فرق مسرحية مغربية البلاد بمهرجان المسرح العربي بالأردن دون تعويض، وأنّ الوزارة لا تهتمّ بالفرق المسرحيّة، بـ"التصريحات المؤسفة (التي) تتعمد الإساءة إلى جهود دعم الوزارة الدائم لكل الفرق المسرحية وللمسرح المغربي، ونفي دور الوزارة المحوري فيما وصل إليه المسرح المغربي من غزارة في الإنتاج وتطور في التجارب".

وذكرت الوزارة، في بلاغ سابق لها، أنّ الفرق الثلاث التي شاركت في التظاهرة المنظّمة من قبل الهيئة العربية للمسرح شاركت بناء على ترشحها الفردي والمستقل عن القطاع الحكومي الوصي، دون المرور عبر قنوات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أو مراسلة وزارة الثقافة والشباب والرياضة - قطاع الثقافة - بصفة مباشرة.