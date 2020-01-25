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كُتّاب وآراء
مهرجان يقرّب "المتعة والتأطير" من أطفال خريبكة
انطلقت بمقرّ دار الشباب الزلاقة بخريبكة، فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الوطني لمسرح الطفل، المنظم من طرف جمعية البراءة للأعمال الثقافية والاجتماعية، تحت شعار "مسرح الطفل متعة وتأطير".
وعرف حفل افتتاح المهرجان، الذي ينظم بتعاون مع الخزانة الوسائطية بخريبكة، وتمتد فعالياته إلى غاية يوم الأحد المقبل، تكريم الفنّانين أمين العفوي وفاطمة العافي وهشام سكومة، وتقديم فقرات استعراضية وبهلوانية لفرقة البراءة.
وأشار المنظمون إلى أن "التظاهرة الفنية ستعرف مشاركة فرق مسرحية، من بينها البسمة للتربية والثقافة والفن من فاس، وجمعية السلام من بئر مزوي، وجمعية محترف فضاء الإبداع بخريبكة، وبصمات للتربية والثقافة من المهدية".
وتتشكل لجنة التحكيم، التي ستتولى تقييم أعمال الفرق المسرحية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، من الفنانين زكرياء بن خلفية، وعبد الهادي الفلالي، وخالد بوكريم، وحميد قرمان.
وحسب برنامج المهرجان، سيكون للمهتمين بمجال التنشيط والمسرح موعد مع ندوة حول "التنشيط التربوي"، وورشتين مختلفتين؛ الأولى في "تقنيات البهلوان" يؤطرها الفنان زكرياء بن خلفية، والثانية حول "الكراكيز" سيتولى تأطيرها الفنان أمين العفوي.
وقال ياسين هديل، رئيس جمعية البراءة للأعمال الثقافية والاجتماعية، إن "المهرجان يُنظم بالإمكانيات الذاتية للجمعية، نظرا لغياب الدعم المادي اللازم لإنجاح مثل هذه التظاهرات الفنية، باستثناء التعاون الذي أبدته الخزانة الوسائطية ودار الشباب الزلاقة".
وأضاف المتحدث ذاته، بصفته مدير الدورة الأولى من المهرجان، أن "أعضاء الجمعية وباقي المتعاونين يبذلون مجهودا كبيرا لإخراج هذا المولود الجديد في صورة مشرفة، باعتبار هذه الدورة بمثابة اللبنة الأولى لتأسيس مرجان جديد في الحقل المسرحي الطفولي".