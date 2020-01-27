24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5608:2513:4516:3218:5720:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. سلسلة جديدة تقرب الأطفال من معرفة تاريخ المملكة (5.00)

  2. شغيلة الصحة تشكو "الخصاص" لاحتواء فيروس "كورونا" بالمغرب (5.00)

  3. همسات أم هلوسات؟ (5.00)

  4. تزوير يطيح بمقدّم شرطة ومعلّم سياقة في طانطان (5.00)

  5. أزمة "دوزيم" المالية .. الصحافيون ينادون بتسوية ورطة مع الضرائب (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | "نور" أعمال فنية مغربية يفتتح احتفال إدارة الجمارك بيومها العالمي

"نور" أعمال فنية مغربية يفتتح احتفال إدارة الجمارك بيومها العالمي

"نور" أعمال فنية مغربية يفتتح احتفال إدارة الجمارك بيومها العالمي
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 27 يناير 2020 - 17:00

بلوحات تشكيليّة ومنحوتات تبحث عن "الطّبيعة تحت الضّوء"، افتتح فنّانون مغاربة، اليوم الاثنين، معرضا فنيا بمقرّ إدارة الجمارك والضّرائب غير المباشرة في العاصمة الرباط، بمناسبة "اليوم العالمي للجمارك".

وتعكس الأعمال الفنية المشاركة في معرض إدارة الجمارك قيم العمل والتّضحية والتّعاون والتّكامل لاستمرار الإنسان ونهوضه بدوره، كما تبرز تميّز التّعبيرات المعبّرة عن تفرّد الإنسان في علاقته ببيئته، فضلا عن الطّبيعة وإسهامها في اكتشاف الإنسان للنّور القابع فيه، لتعلا همّته ويعي مركزيّة موقعه في "الكوكب الأزرق".

وتتجاور في هذا المعرض لوحات تشكيلية ومنحوتات فنّانين، هم: جميل بناني، وعائشة أحرضان، وعزيزة القادري، ومحمد حافظي، وسيدي محمد المنصوري الإدريسي، والحبيب لمصفر.

نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قال إنّ الاحتفاء باليوم العالمي للجمارك قد انطلق باحتفال بالشّق الفنّي والثقافي من خلال الانفتاح على النقابة المغربية للفنّانين التّشكيليّين المحترفين، بعدما تضمّن المعرض في السّنة الفارطة أعمال فنّانين تشكيليّين جمركيّين.

وذكر المتحدّث أن الأسبوع الجاري سيشهد الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف الـ 26 من شهر يناير من كلّ سنة، بتنظيم أنشطة رياضية، وثقافية، واجتماعية.

وبيّن المدير العام لإدارة الجمارك أنّ الفنانين يعرضون أعمالهم بمقرّ الإدارة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للجمارك تحت شعار "الاستدامة في قلب العمل الجمركيّ"، وينظّم في إطاره هذا المعرض بعنوان "الطبيعة تحت الضّوء"، أو "الطبيعة في الضّوء".

من جهتها، قالت عزيزة القادري، فنّانة تشكيلية، إنّ "هذا المعرض المنظّم مع إدارة الجمارك، يقدّم الضّوء"، وأضافت: "الضّوء هو ما سينقذ العالم، والفن هنا لإنقاذ العالَم"، موردة: "أمثّل العالم في لوحاتي بالأخضر، وتخضرّ الدّنيا عندما يأتي الضّوء".

وأبرزت الفنّانة التشكيلية ذاتها أهميّة مثل هذا "التبادل بين الفنّانين وبين المؤسّسات"، لأن "هذه الأخيرة تريد الفنّ لإعلائه من شأن الإنسان، والفنانون يحتاجون المؤسسات لإعلاء شأن الفنانين ومساعدتهم".

بدوره، أثنى جميل بناني، نحات ومصمّم، على مستوى هذا المعرض الفني. وشكر ما أسماه "المبادرة الثقافية الجميلة لإدارة الجمارك"، مثيرا "أهمية هذا الرابط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.