شهر آخر يضاف إلى عمر "كنوز الإسلام" بالرّباط

هسبريس من الرباط

شهر آخر أضيف إلى عمر معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار"، الذي فُتحت أبواب زيارته في العاصمة الرباط منذ شهر أكتوبر السنة الماضية 2019.

وأعلن متحف محمّد السادس للفنّ الحديث والمعاصر أنّ معرض "كنوز الإسلام" سيمدّد فترة عرضه إلى حدود اليوم الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل.

ومنذ اليوم السابع عشر من شهر أكتوبر السنة الماضية، تستقبل معروضاتَ "كنوز الإسلام بإفريقيا" ثلاثة فضاءات عرض، هي: متحف محمّد السادس، ورواقا "باب الأحد"، و"باب الكبير بالأوداية".

وينظَّم معرض "كنوز الإسلام" بشراكة تجمع مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي ومعهد العالم العربي بباريس، ووزارة الثقافة والاتصال والرياضة، والمؤسسة الوطنية للمتاحف.

ومنذ افتتاحه، يستقبل هذا المعرض أسبوعيا زيارات تلاميذية تنظّمها مؤسّسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثّقافي، قصد تعريف تلاميذ مغاربة على أهمّ خصائص الإسلام في إفريقيا، وخريطة انتشاره بالقارة، وتعدّد وتنوّع تأثيراته وتعبيراته.

كما أعدّت المؤسسة المنظمة كتيبا تربويا، يوزّع خلال هذه الجولات البيداغوجية، ويتضمن مجموعة من التمارين قصدَ "تنمية الحس الجمالي والذوق الفني وإثراء الرصيد المعرفي للتلاميذ".

ويعد معرض "كنوز الإسلام في إفريقيا من تمبكتو إلى زنجبار" فرصة للمهتمين من مختلف الأعمار والمستويات للاطلاع على تاريخ إفريقيا منذ العصور الوسطى، وطرق انتشار الإسلام بها، والفنون الإسلامية من خلال عرض مخطوطات ومصاحف وعمارة أزهرت في هذا المحيط.