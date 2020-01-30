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الرئيسية | فن وثقافة | لقاء حواري بالرباط يسائل "الحياة الأخرى للشعر"

لقاء حواري بالرباط يسائل "الحياة الأخرى للشعر"

لقاء حواري بالرباط يسائل "الحياة الأخرى للشعر"
هسبريس من الرباط
الخميس 30 يناير 2020 - 07:20

تنظم الرابطة المغربية للصحافة الثقافية وبيت الشعر في المغرب لقاءً حوارياً في موضوع "الحياة الأخرى للشعر"، وذلك يوم غد الجمعة ابتداء من الساعة الخامسة مساء برواق محمد الفاسي، التابع لوزارة الثقافة في الرباط.

ويستضيف اللقاء الشاعرين مراد القادري ونبيل منصر؛ فيما يحاورهما الإعلامي سعيد منتسب والشاعر أحمد زنيبر والناقد عمر العسري.

ويأتي هذا اللقاء تزامنا مع تقديم البيت إصداراته الجديدة التي تراوحت بين الإبداع والترجمة والأنطولوجيات والبحوث النقدية والحوارية؛ ويروم مساءلة حضور الشعر في الفضاء العمومي وأشكال تلقيه ووسائط انتشاره وأثره في إغناء النقاش الثقافي وإفراز الأسئلة والإشكاليات النقدية.

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