24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:1913:4616:3919:0420:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. نقابة أطباء تحذر من "خصاص مهول" لمواجهة فيروس "كورونا" (5.00)

  2. حملة جهوية لطب العيون تنطلق من مدينة الصويرة (5.00)

  3. "العدالة والتنمية" يتهم وزارة الداخلية بالتضييق على جمعيات حقوقية (5.00)

  4. خدمة الإسعاف بجماعات زاكورة .. حضرت السيارة وغاب المستشفى (5.00)

  5. المكتب المركزي يفكك خلية إرهابية في مدن مغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | نقيب الممثلين المصريين ينعي الفنانة نادية لطفي

نقيب الممثلين المصريين ينعي الفنانة نادية لطفي

نقيب الممثلين المصريين ينعي الفنانة نادية لطفي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 13:30

توفيت الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وفاة الممثلة بنشر صورة لها مرفقة بعبارة "وداعا نادية لطفي".

وكان زكي قد نفى قبل أيام ما تردد عن وفاة الفنانة المصرية المعروفة، حيث كانت محتجزة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة.

وتعد نادية لطفي، من مواليد 1937، من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، ولها العديد من الأعمال مثل "النظارة السوداء" و"الناصر صلاح الدين"، و"الخطايا" و"أبي فوق الشجرة"، و"السمان والخريف" وغيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شرف 58 الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 13:45
انا لله واليه راجعون.اللهم ارحمهاواغفر لها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - عبده / الرباط الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 13:54
رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي و غفر لها.... جزء من عمرنا قد ولى ليذكرنا بما هو ات... مفرق اللذات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - بوعزة الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 13:59
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته، والهم دويها الصبر والسلوان.
اللهم ان كانت مسيئة فتجاوز عنها وان كانت محسنة فزد في احسانها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - متقاعد الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 14:20
رحم الله الفنانة المصرية المقتدرةواسكنها فسيح جناته!! وارزق اللهم ذويها ومحبيها وجميع فنانى العرب الصبر والسلوان. وانا لله وانا اليه راجعون!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - وجدي الثلاثاء 04 فبراير 2020 - 14:45
رحمها الله تعالى. سبحان الله لا يدوم لا شباب ولا جمال ولا أي شيء. كان لعا جمال اوربي طبيعي.شاركت العندليب الأسمر أغنية جانا الهوى وكدلك فيلم الناصر صلاح الدين مع الراحل أحمد مظهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.