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كُتّاب وآراء
نقيب الممثلين المصريين ينعي الفنانة نادية لطفي
توفيت الفنانة المصرية نادية لطفي عن عمر 83 عاما، بعد صراع مع المرض.
وأعلن نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، اليوم الثلاثاء عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وفاة الممثلة بنشر صورة لها مرفقة بعبارة "وداعا نادية لطفي".
وكان زكي قد نفى قبل أيام ما تردد عن وفاة الفنانة المصرية المعروفة، حيث كانت محتجزة في غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات في القاهرة، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة.
وتعد نادية لطفي، من مواليد 1937، من أشهر نجمات العصر الذهبي للسينما المصرية، ولها العديد من الأعمال مثل "النظارة السوداء" و"الناصر صلاح الدين"، و"الخطايا" و"أبي فوق الشجرة"، و"السمان والخريف" وغيرها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته، والهم دويها الصبر والسلوان.
اللهم ان كانت مسيئة فتجاوز عنها وان كانت محسنة فزد في احسانها