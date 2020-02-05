سعد المجرّد يتجاوز التهم الجنائية إلى مشاريع فنية

هسبريس من الرباط

على الرغم من التهم الثقيلة التي يواجهها نجم البوب المغربي سعد المجرد، بإعادة ملفه القضائي إلى "نقطة الصفر" ومتابعته بتهمة الاغتصاب، فإنّ هذه التطورات لم تؤثر على مشاريعه الفنية.

بعد الجولة التّي أقامها "لمعلم" بكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يستعد خلال الأيام المقبلة لطرح أول عمل فنّي يجمعه بمجموعة "لفناير" على طريقة الفيديو كليب، والذي تمّ تصويره في المغرب بإشراف المخرج عبد الرفيع العبديوي.

ومن جملة المشاريع العربية التي يعتزم المجرد طرحها، يقول مصدر لهسبريس، "المشاركة في أوبريت عربي بعنوان "صناع الأمل" الذي تجمعه بعدد من ألمع نجوم الوطن العربي؛ من بينهم: صابر الرباعي وشيرين وراغب علامة وأصالة ولطيفة التونسية"، مبرزا أنّ "العمل، الذي يقدم برعاية إماراتية، يحمل طابعا إنسانيا ويهدف إلى نشر قيم التسامح".

وأكد مصدر الجريدة أنّه "على الرغم من الظروف التي يمر منها سعد المجرد، فإن ذلك لم يقف عقبة أمام مشواره الفني"، نافيا أن ٓيكون سعد مصابا باضطراب نفسي بسبب المستجدات التي تعرفها قضيته، أو التأثير سلبا على إنتاجه الفني".

وعن المشاريع السينمائية والتلفزيونية التي تمّ الإعلان عنها سابقا، يرد المصدر ذاته: "تلقى سعد العديد من العروض؛ لكنه لم يتخذ بعد قرار المشاركة في أي عمل، وكل المشاريع ما زالت قيد الدراسة".

ومن بين العروض التي توصل بها الفنان المغربي المشاركة في دور البطولة إلى جانب محمد رمضان في المسلسل، الذي يتولى كتابته السيناريست محمد عبد المعطي، ويخرجه مروان حامد، والمسلسل العربي "كارت أخطر" الذي سيقدم فيه دور البطولة، إلى جانب عدد من نجوم مصر وسوريا ولبنان، وسيتم عرضه على منصة "نيتفلكس".

يذكر أن القضاء الفرنسي قرر، في جلسة 21 يناير الماضي، قبول النقض الذي تقدمت به لورا ضد قرار المحكمة السابق وتحويل القضية من اغتصاب إلى اعتداء وعنف. وأعادت المحكمة بقرارها الجديد القضية إلى المربّع الأول، حيث أرجعت القضية إلى محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب.

وكانت محكمة الاستئناف في "إيكس آن بروفانس"، جنوب شرق فرنسا، قد أصدرت قرارا بإنهاء مدة التوقيف الاحتياطي للمغني، المستمرّة منذ الثامن عشر من شتنبر من السنة الماضية، مع السماح له بمغادرة فرنسا بترخيص من السلطات الفرنسية وإقامة حفلاته.