الناجي يعدّ مؤلفا عن الهجرة والنوع والحوار الثقافي‎

هسبريس من الرباط

"نموذج المغرب الكبير- أوروبا.. الهجرة والجندر والحوار الثقافي" هو عنوان كتاب جماعي جديد أعده الباحث الجامعي المغربي موحى الناجي، ويتناول بالدرس تأثير الهجرة على المغرب الكبير وأوروبا.

صدر هذا الكتاب، والذي يتكون من 174 صفحة، مؤخرا، عن دار النشر كامبريدج للباحثين في المملكة المتحدة. ويشمل ثلاثة عشر فصلاً بدافع الاهتمام المتزايد بالهجرة والنوع الاجتماعي والحوار الثقافي، ويستكشف الجوانب المختلفة للهجرة المغاربية إلى أوروبا من منظور تاريخي وسوسيولوجي مقارن، ويناقش مواضيع المرأة والهجرة وقضية الاندماج والدين ودور الأدب عند الجالية المغاربية في أوروبا.

الهدف الرئيسي من هذا الكتاب، حسب الناجي، هو مناقشة الوضع الاجتماعي والثقافي الحالي على أساس الاختلافات التي تميز ثقافات المنطقة، وتحليل ظاهرة الهجرة والتعدد الاجتماعي والثقافي في المغرب الكبير وأوروبا، كما يهدف إلى تقديم بدائل فيما يتعلق بتنمية وتعميق الحوار بين الثقافات وتوطيد قيم التواصل والتفاهم المتبادل بين بلدان شمال إفريقيا وأوروبا.

يناقش المؤلفون المشاركون في هذا المؤلف نظريات دولية ما بعد الاستعمار حول التهجين، ويقدمون إعادة قراءة الثقافات الأساسية في المغرب الكبير؛ وهي الثقافات العربية والأمازيغية واليهودية والمسيحية والأندلسية والإفريقية والإسبانية والفرنسية فيما يتعلق بعلاقاتها مع أوروبا، فهي توضح كيف تأثر التعدد الثقافي في المغرب الكبير بحركات الهجرة نحو أوروبا.

وقد تطرّق الكتاب لنظريات مثل نظرية إدوارد سعيد (الاستشراق) ونظرية هومي بهابها (موقع الثقافة)، التي تُظهر أن المظاهر الثقافية تؤثر على بعضها البعض؛ ولكن فقط داخل الهياكل الخطابية المهيمنة.

وأضاف الناجي: "الهدف الآخر من هذا المؤلف هو مناقشة التعدد الثقافي والتبادل في المغرب الكبير وأوروبا كوسيلة واعدة لتعزيز الديمقراطية والتسامح، من خلال إعادة تقييم الخطاب حول الهوية والهجرة والأمة واللغة والثقافة. كما يبيّن الكتاب وجود تداخل ثقافي وحوار العينات الخطابية داخل نموذج المغرب الكبير- أوروبا، وبالتالي فهي تؤطر جزئيًا الهويات الثابتة المحددة ذاتيًا؛ ولكن أيضًا الخطابات، وخاصة الخطابات الأدبية التي تشهد تطورا دائما في سياق التهجين الديناميكي".

في حين جرى نشر الكثير حول الهجرة المغاربية، فإن هذا الكتاب يهدف إلى المساهمة في دراسة أبعادها وعواقبها وتعبيراتها المتعددة، والتي تتراوح من المقاربات الاجتماعية إلى الثقافة والأدب. يتمثل المجال الرئيسي لهذا الكتاب في استكشاف مزايا وعيوب الهجرة واحتضان مظاهرها الاجتماعية والنظرية والأدبية.

شارك خبراء مغاربة ودوليون في إنجاز هذا الكتاب؛ وهم: مهدي لحلو، ويوهان جود، ومارجو بويتيلار، ومحمد لغزاوي، وعبد السلام جامعي، ونبيل الشرني، وزاهية إسماعيل الصالحي، وعبد القادر بنعلي، والجلالي الكدية، وفاطمة صديقي، وميشيل ليزينبورغ، وموحى الناجي.