مغاربة بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ راشد للإبداع

هسبريس - متابعة

تأهل 4 مبدعين مغاربة إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، في دورتها الثانية 2019-2020؛ وذلك في فئتي الدراسات النقدية والشعر.

وتضمنت القائمة الطويلة لفئة الدراسات النقدية 10 أعمال لمبدعين من دول عربية، ثلاثة منها لمغاربة، وهي "سلطة النسيان على النص الروائي" لـ المصطفى فرصال، و"النزعة الحجاجية في النقد العربي القديم وأبعادها البيداغوجية – الوساطة بين المتنبي وخصومه"، لعبدالرحمان ابعيوي، و"دينامية الفهم ونمذجة الخطاب" لـ المهدي لعرج من المغرب.

وفي فئة الشعر تضمنت القائمة الطويلة للجائزة عملا إبداعيا للمغربي أيوب أيت المقدم، بعنوان "سوق الغرام".

كما كانت الجائزة أعلنت قائمتها الطويلة في فئات القصة القصيرة، والرواية الإماراتية، والمسرح، وأدب الأطفال.

وذكرت الجائزة، التي أطلقتها هيئة الفجيرة السنة الماضية، بأنها استقبلت 3100 مشاركة من مختلف دول العالم، تأهل منها 1888 متقدما في جميع فروعها.