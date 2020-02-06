24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:1813:4616:4019:0620:23
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إدانة مدير الوكالة الحضرية السابق في مراكش بالسجن 10 سنوات (5.00)

  2. تبخّر حلم الغاز والبترول يدفع شركات أجنبية إلى مغادرة المملكة (5.00)

  3. أموال الدولة (5.00)

  4. منع صيد أصناف بحرية بسواحل مرتيل وجهة سوس (5.00)

  5. اليازغي: قضية الصحراء أولوية .. والمملكة لا تقبل المزايدة بفلسطين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | فن وثقافة | سباطة ينهي "الملف 42" وعامين للبحث والكتابة

سباطة ينهي "الملف 42" وعامين للبحث والكتابة

سباطة ينهي "الملف 42" وعامين للبحث والكتابة
هسبريس من الرباط
الخميس 06 فبراير 2020 - 10:50

إصدار جديد من المرتقب أن يطلع عليه القراء خلال المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، بعد أن أعلن الكاتب المغربي عبد المجيد سباطة عن طرح روايته "الملف 42"، التي استغرقت منه سنتين من البحث والكتابة.

وقال سباطة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الراوية تندرج ضمن أدب ما بعد الحداثة، فحبكتها مركبة غير كلاسيكية"، مشيرا إلى أنها "تمضي في خطين".

الأول يحكي عن "سيدة أمريكية تعود سنة 2002 إلى المغرب للبحث عن والدها المختفي، فيما الثاني يتناول قصة شاب مغربي يعتدي جنسيا على خادمة أسرته، لكن أمه المحامية تمكنه من تجاوز ذلك قانونيا وتضمن له مواصلة الدراسة بروسيا".

وأضاف الكاتب المغربي أن "الراوية تبحث عن سؤال الكرامة لدى المواطن المغربي منذ الاستقلال إلى اليوم، ونهاية هذا العمل الأدبي كفيلة بكشف كثير من الأمور المتشابكة في مسارات المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.