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كُتّاب وآراء
لقاء دولي يتناول مفهوم المدينة في العالم الإسلامي
تنظم أكاديمية المملكة المغربية، بشراكة مع مجلة "هسبيريس-تامودا" الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، من 5 إلى 7 فبراير الجاري، لقاء دوليا حول موضوع "المدينة في العالم الإسلامي، المنطلقات والتحولات".
ويهدف اللقاء إلى مقاربة مختلف الرؤى من وجهات نظر أنثروبولوجية، جغرافية، تاريخية واجتماعية أيضا، وذلك من أجل التعرف على مفهوم "المدينة" في العالم الإسلامي ومنحها نفساً جديدا.
جدير بالذكر أن اللقاء سيأتي على شكل ثلاث ورش عمل متوازية، بتخصصات مختلفة، مع عقد مؤتمر عام قبل كل ورشة.